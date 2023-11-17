Алексей Добровольский из Ханты-Мансийского автономного округа –Югра стал победителем проекта «ТопБЛОГ»
В Москве в очном формате состоялся финал третьего сезона проекта «ТопБЛОГ» президентской платформы «Россия – страна возможностей» в спецпроекте «Спецноминации». Проект «ТопБЛОГ» реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование»
По итогам конкурсных соревнований были отобраны 25 победителей из 17 регионов России – по одному в каждой из 25 спецноминаций.
«Социальные сети уже давно перестали быть просто местом для развлечений, они – часть нашей жизни, площадка для профессиональной реализации и обмена опытом. Многие считают, что стать успешным блогером можно только создавая провокационный контент. Но вы, финалисты проекта «ТопБЛОГ», задаете новые тренды на создание содержательной и полезной информации. И мы видим, что среди аудитории такой осмысленный контент крайне востребован. Только за третий сезон вам удалось набрать более 3 млн подписчиков в семи социальных сетях с охватом более 100 млн просмотров. Это был непростой путь – в течение восьми месяцев вы прошли более 60 образовательных модулей, научились у экспертов проекта и команды «ТопБЛОГа» навыкам монтажа, создания контента, сценарного искусства, актерского мастерства и не только. Знаю, что многие из вас смогли сменить сферу деятельности и получить работу мечты, исполнить желания и обрести сильное сообщество единомышленников. Поздравляю всех, кто стали победителями, а тех, кто не одержал победу, призываю не расстраиваться, так как каждый из вас уже стал лучше благодаря проекту «ТопБЛОГ». Благодаря тем знаниям, которые вы получили в проекте, перед вами открыты десятки новых возможностей для развития. Удачи вам, новых свершений и помните, что Россия – это страна возможностей!», – обратился к финалистам генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей», ректор Президентской академии (РАНХиГС) Алексей Комиссаров.
По итогам конкурсных испытаний из Ханты-Мансийского автономного округа- Югра стал Алексей Добровольский, директор Департамента здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. С блогом «Доктор DAA» в спецноминации «Лучший личный блог политика» от партнера спецпроекта Центра компетенций в сфере интернет-коммуникаций «Диалог» Алексей стал лучший и забрал свою заслуженную победу после всех конкурсных испытаний. В своем блоге он конкретно и понятно пишет о событиях в медицине Югры, отношениях, личностях, интересах. Блог Алексея – это площадка для быстрого размещения правдивой информации о событиях в отрасли, в здравоохранении региона.
«Ещё раз убедился, что для публичного человека вести блог и делать это искренно — это востребовано, это нужно и это позволяет не только о чём-то сообщать через страницу блога, но и приводить в порядок собственные мысли. Для меня проект «ТопБЛОГ» президентской платформы «Россия – страна возможностей» нечто большее, чем проект, он очень многое дал мне, как блогеру», – поделился Алексей Добровольский. С блогом Алексея можно ознакомиться по ссылке: https://t.me/aadobrovolskii
На участие в спецпроекте «Спецноминации» проекта «ТопБЛОГ» поступило более 11 тысяч заявок на 25 специальных номинаций от 14 партнеров с различными тематиками, в которые вошли: туристические, педагогические и юридические блоги, образовательные, музыкальные, иностранные, инклюзивные, инженерные, политические, народные, о новых регионах, культуре и другие виды контента.
Участникам предстояло преодолеть семь спринтов за 14 недель, выполняя интересные задания, но, помимо этого, абсолютно все зарегистрированные пользователи получили доступ к образовательной программе проекта, состоящей из 50 модулей.
«Вот и подошёл к концу третий сезон нашего проекта «ТопБЛОГ». Мы с большим трепетом и волнением ждали подведения итогов именно спецпроекта «Спецноминации» – ведь это одно из главных нововведений третьего сезона, где мы стали более персонализировано работать с разными аудиториями: учителями, представителями рабочих профессий, студентов и многих других представителей социально значимых тематик. Наша гипотеза подтвердилась – каждая из 25 спецноминаций наполнилась достойными и действительно качественными блогерами, которые смогут насытить позитивным и разнообразным контентом главные российские социальные сети, давая больше выбора в цифровом мире жителям России. Уверен, что следующий сезон получится еще более интересным, полезным и захватывающим, а пока сердечно поздравляем победителей!», – отметил руководитель проекта «ТопБЛОГ» платформы «Россия – страна возможностей» Дмитрий Бескромный.
Победители спецпроекта «Спецноминации» получили возможности прохождения стажировок в PR-службах и трудоустройства в крупнейших организациях России, участие в съемках, продвижение блога, возможность стать спикером всероссийских событий, включение в экспертные советы профильных организаций, участие в программах наставничества, возможность путешествия по России. Они стали обладателями эксклюзивных призов от партнеров: Министерства просвещения Российской Федерации, Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации, Института развития профессионального образования, Всероссийского инженерного конкурса, Экспертно-аналитического центра «Научно-образовательная политика», Центра компетенций в сфере интернет-коммуникаций «Диалог», Народного фронта, программы «Больше, чем путешествие», Международного молодежного центра РУДН, Ассоциации юристов России, компании VK, в том числе ее социальной сети ВКонтакте, VK Клипов, Музыкального лейбла VK Records и образовательной платформы GeekBrains, а также продюсерского центра ИНСАЙТ ЛЮДИ, сервиса аналитики и управления соцсетями LiveDune, онлайн-кинотеатра Wink, деловой соцсети TenChat, сервиса Барт, также, финалисты премии получат баллы от программы развития «Другое Дело», которые можно потратить на путешествия по России, онлайн курсы, стажировки в ведущих компаниях, мерч и многое другое.
Онлайн-трансляция финала прошла в официальном сообществе проекта «ТопБЛОГ» ВКонтакте: https://vk.com/topblog_rsv и в Одноклассниках: https://ok.ru/group/topblog, а также в официальном канале проекта «ТопБЛОГ» в RUTUBE https://rutube.ru/channel/25725383/, YouTube: https://www.youtube.com/@topblog_rsv
АНО «Россия – страна возможностей»