Главный врач поликлиники рассказала о заболеваемости среди взрослых
Светлана Воронина, главный врач Нижневартовской городской поликлиники, рассказала о заболеваемости респираторными вирусными инфекциями среди взрослых жителей города. «Сейчас мы наблюдаем рост случаев ОРВИ на 90% по сравнению с предыдущей неделей, а случаи коронавирусной инфекции увеличились на 36%. Однако грипп не регистрируется».
Светлана Владимировна отметила, что прививочная кампания против гриппа почти завершена. Благодаря этому уже около 125 тысяч взрослых жителей Нижневартовска получили прививки. Также мы провели вакцинацию от коронавируса порядка 2,5 тысячам жителей города. Вакцинация продолжается, все желающие могут получить прививки в прививочных кабинетах поликлиник по месту жительства. Кроме того, руководитель подчеркнула, что вакцинация является эффективной мерой защиты от инфекций. Мы наблюдаем снижение количества случаев вирусной пневмонии по сравнению с прошлым годом, и заболевание в большинстве случаев протекает в лёгкой форме. Это свидетельствует о формировании иммунитета.
«Течение COVID-19 изменилось и сейчас характеризуется поражением верхних отделов дыхательных путей. В нашем медицинском учреждении созданы все условия для оказания полноценной медицинской помощи пациентам с подозрением на ОРВИ, грипп и коронавирус. Мы усилили работу фильтр-боксов по приёму заболевших, разделили потоки пациентов, выдаём маски при входе, проводим входной контроль и термометрию. Возобновили свою работу ковид-центры по наблюдению коронавирусных больных. Продолжают отвечать на вопросы жителей города и наших пациентов операторы горячей линии», - добавила главный врач.
Медицинские работники рекомендуют соблюдать противоэпидемические меры: надевать защитные маски, стараться не посещать места массового скопления людей или соблюдать социальную дистанцию, а также регулярно мыть руки и носовые ходы. «Если у вас возникли подозрения на респираторные вирусные инфекции, появились симптомы заболевания, обращайтесь к врачу. Мы готовы оказать всю необходимую медицинскую помощь. Напоминаю, полезные контакты для связи с поликлиникой опубликованы на сайте, а также в социальных сетях учреждения», - сообщила Светлана Воронина.
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