Увидеть Югру — влюбиться в Россию!
Экспозиция под таким названием представляет наш округ на международной выставке «Россия», которая открылась на территории ВДНХ в Москве 4 ноября. Ее оформили в стилистике четырех времен года и построили в виде квест-путешествия. Также подготовлена фотозона, которую украшают югорские орнаменты.
Югра, как и остальные 88 регионов страны, презентует самые значимые для своей территории проекты. Среди них достижения в туризме, спорте, культуре, медицине, промышленности, инвестполитике и не только. В качестве амбассадоров выставки «Россия» от округа выбраны знаменитые его жители — Вера Кондратьева, Руслан Проводников, Максим Храмцов.
23 ноября на мероприятии станет Днем Югры. Состоится торжественная презентация автономного округа при участии губернатора Натальи Комаровой. Гостям и участникам продемонстрируют церемонию традиционного обряда бракосочетания ханты и манси.