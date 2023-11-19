В северной части Югры началось обустройство зимников
В то время как на юге Югры только-только закрываются летние переправы, в муниципалитетах на севере региона уже начинается обустройство зимних автомобильных дорог. В этом году их будет 59.
В условиях крайне нестабильной погоды работы ведутся для обеспечения доступности населенных пунктов, не имеющих круглогодичного транспортного сообщения. Занимается обустройством зимних автодорог и ледовых переправ традиционно АО «ГК «Северавтодор».
По просьбам югорчан перечень зимних автодорог в Югре в этом году был дополнен. В него вошли еще два маршрута. Первое направление: Кама – озеро Имитуй. Зимник обустроят от деревни Кама до трассы Ханты-Мансийск – Талинка. Второй построят по направлению: 98-й километр дороги «Иртыш» – причал села Цингалы, он соединит деревню Чембакчина и трассу Ханты-Мансийск – Горноправдинск.
С учетом новых направлений протяженность зимних дорог в Югре составит 2 600 километров.
Начали работу специалисты раньше, чем в прошлом году. Так, в Октябрьском районе дорожники уже ведут подготовительные работы по устройству зимних дорог и ледовых переправ. Подрядчик подготовил технику, необходимое оборудование на посты регулирования и технические средства дорожного движения. Он приступил к работам по устранению колейности и устройству более пологих берегов.
Устранены колейность и размывы земляного полотна на участках автозимников Сергино – Андра (с нулевого по шестой километр), Приобье – Перегребное (с нулевого по четвертый километр), Урманный – Каменное (с 16-го по 19-й километр). Также дорожники выровняли проезжие части, устранили размывы на подходах к ледовым переправам через Обь в районе поселков Перегребное, Шеркалы и Андра. Общая площадь планировки местности составляет 6 тысяч квадратных метров.
Напомним, работы по обустройству зимников начались 1 ноября и завершатся не позднее 25 декабря. Ледовые переправы будут вводить поэтапно в зависимости от грузоподъемности: до 20 тонн – не позднее 25 декабря, до 30 тонн – не позднее 10 января, до 60 тонн – не позднее 31 января.