Несколько призовых миллионов Кубка Международной лиги клубного биатлона разыграли между россиянами и белорусами
Во второй день Кубка Международной лиги клубного биатлона, который принимал Ханты-Мансийск 18 и 19 ноября, в гонке преследования лучшими стали белорусские спортсмены. Биатлонисты соседней страны взяли реванш над спортсменами России, занявшими первые места на масс-стартах.
В гонке преследования на 12,5 км у мужчин заветный миллион рублей выиграл стал белорус Антон Смольский. Олимпийский призер, мастер мирового уровня обогнал россиянина Карима Халили, который накануне вырвал победу с разницей в секунду.
В гонке преследования на 10 км у женщин белоруска Анна Сола уверенно оторвалась от прежней победительницы Анастасии Гореевой и стала первой.
Отметим, что призовые в турнире распределялись между первой шестёркой финишировавших участников. Всего за два дня между 24 призовыми местами распределили 8 млн рублей.
Напомним, в турнире приняли участие около 120 спортсменов России и Белоруссии. Ранее мы сообщали, что Анастасия Гореева и Карим Халили пришли первыми в масс-стартах. Примечательно, что спортсмены обручены.