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Несколько призовых миллионов Кубка Международной лиги клубного биатлона разыграли между россиянами и белорусами

20.11.2023

Во второй день Кубка Международной лиги клубного биатлона, который принимал Ханты-Мансийск 18 и 19 ноября, в гонке преследования лучшими стали белорусские спортсмены. Биатлонисты соседней страны взяли реванш над спортсменами России, занявшими первые места на масс-стартах.

В гонке преследования на 12,5 км у мужчин заветный миллион рублей выиграл  стал белорус Антон Смольский. Олимпийский призер, мастер мирового уровня обогнал россиянина Карима Халили, который накануне вырвал победу с разницей в секунду.

В гонке преследования на 10 км у женщин белоруска Анна Сола уверенно оторвалась от прежней победительницы Анастасии Гореевой и стала первой. 

Отметим, что призовые в турнире распределялись между первой шестёркой финишировавших участников. Всего за два дня между 24 призовыми местами распределили 8 млн рублей.

Напомним, в турнире приняли участие около 120 спортсменов России и Белоруссии. Ранее мы сообщали, что Анастасия Гореева и Карим Халили пришли первыми в масс-стартах. Примечательно, что спортсмены обручены.  

informugra.ru

20.11.2023

20.11.2023