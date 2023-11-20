Главный иммунолог Югры рассказала, чем опасен бесконтрольный прием антибиотиков
В России стартовала Неделя борьбы с антимикробной резистентностью. Современная медицина невозможна без антибиотиков. Благодаря им многократно сократилась смертность от инфекционных заболеваний, уменьшилась тяжесть их течения. Но только рациональный подход к применению антибиотиков способен обеспечить их эффективность. «Применение антибиотиков при целом ряде заболеваний несет безусловную пользу, но их использование должно быть рациональным. Неоправданное использование антибиотиков может привести к устойчивости микробов к препаратам. Антибиотик перестанет действовать на определенные бактерии, что повышает риск смерти при различных инфекциях», - отмечает главный аллерголог-иммунолог Югры Вероника Калинкина.
Необходимо помнить, антибиотики действуют только на бактерии. При вирусных инфекциях их принимать бесполезно. «Задача антибиотика – убить бактерию, которая вызвала инфекцию, - поясняет специалист. - Если человек самостоятельно начнет принимать антибиотик без посещения врача, но при этом бактериальной инфекции у него не будет, в этом случае увеличивается вероятность побочных эффектов от применения препарата вне показаний, будет упущено время для диагностики заболевания, что может привести к осложнениям и прогрессированию болезни».
Чтобы снизить риск распространения устойчивости к антибиотикам следует их принимать строго по назначению врача. Нельзя делиться антибиотиками с другими людьми. Также не забывайте проверять срок годности лекарственных препаратов. «Для сокращения риска инфекции тщательно мойте руки, воздержитесь от тесного контакта с окружающими во время болезни, используйте воду только из безопасных источников, соблюдайте правила гигиены при приготовлении пищи, проводите вовремя необходимую вакцинацию», - резюмирует Вероника Калинкина.
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