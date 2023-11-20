Мужчины с категорией годности «В» активно подписывают контракты в Югре
С лета 2023 года мужчины с категорией «В» (ограниченно годные) получили возможность подписать контракт на добровольной основе. Призывники, имеющие такую категорию, получают военные билеты без прохождения срочной службы, при этом их зачисляют в запас, а в случае военного времени они могут быть мобилизованы.
Согласно информации, предоставленной Рамилем Каримовым, начальником отборочного пункта на военную службу по контракту в Ханты-Мансийске, ограниченно годные граждане, не имеющие заболеваний из перечня Минобороны РФ, могут подписать контракт на службу в зоне специальной военной операции.
«Приказом министра обороны Сергея Шойгу был утвержден перечень болезней, при которых нельзя служить по контракту в ВС РФ ограниченно годным в период мобилизации, военного положения и в военное время. Среди заболеваний - ВИЧ, гепатиты B и C, сахарный диабет I типа, открытая форма туберкулеза, психические расстройства и расстройства поведения, вызванные употреблением психоактивных веществ, эпилепсия, инсульты, дисциркуляторная энцефалопатия и другие», - напомнил военный комиссар Югры Роман Вуколов.
Как сообщает ugra-news.ru, мужчины с категорией «В» активно подписывают контракты. Они не направляются в спецназ из-за состояния здоровья, но чаще всего выбирают мотострелковые части или идут по своей гражданской специальности.
Важно отметить, что военнослужащие, заключившие контракт в Югре, получают 745 000 рублей при подписании контракта и индивидуальный пакет мобилизованного при отправке в зону специальных военных операций. Для граждан из других регионов, заключивших контракт в Югре, предоставляется бесплатный проезд до Ханты-Мансийска и предоставление жилья.
Набор на контрактную службу в Югре продолжается. Подробную информацию о требованиях, порядке записи на контракт, размере денежного довольствия, социальных льготах и гарантиях, а также о поддержке, предоставляемой регионом, вы можете найти на официальном сайте voin86.ru или по телефонам: 117 и 8 (800) 301-68-88.