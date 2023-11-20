Мужчины с категорией годности «В» активно подписывают контракты в Югре

Слабость и головокружение - с такими жалобами Сергей обратился в поликлинику окружного кардиодиспансера. Мужчина и не подозревал, что причиной плохого самочувствия является аритмия - атриовентрикулярная блокада. Пульс во время приступа снизился до 30 ударов в минуту.

