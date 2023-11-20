Профессиональные конкурсы — это серьёзные творческие испытания
Не каждый человек сможет рискнуть и принять участие, где его профессиональным навыкам будет дана оценка коллег. В июне этого года югорские стоматологи стали участниками регионального этапа художественного марафона «Эстетично. Функционально. Просто», финал которого пройдет 20-23 ноября в Екатеринбурге. Югру представят: врачи-стоматологи Туренко Владимир Александрович, Кузнецова Оксана Леонидовна и Нюлякова Татьяна Владимировна (г. Ханты-Мансийск); врач-стоматолог-терапевт Соркина Марина Евгеньевна и зубной врач Темофийчук Анна Ивановна (г. Сургут); врачи-стоматологи общей практики Левченко Елизавета Павловна и врач-стоматолог- Чамсутдинов Магомедгаджи Магомедович (г. Нягань); Ибрагимова Аида Толкуновна - врач-стоматолог-терапевт (г. Лангепас).
В рамках творческого соревнования врачи-стоматологи должны будут выполнить художественную реставрацию жевательных зубах верхней челюсти по I классу Блэка. Югорские врачи будут не только соревноваться профессиональными навыками, но и получать знания у российских лидеров этой области на ежегодном Конгрессе «Стоматология Большого Урала».
К слову, в 2022 году среди 17 победителей региональных этапов в УрФО лучшим на художественном марафоне «Эстетично. Функционально. Просто» признан врач-стоматолог-терапевт Владимир Плесовских (г. Ханты-Мансийск).