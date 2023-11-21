Дорога на Север: «Ростелеком» в Югре установил три новых пункта весогабаритного контроля
Три новых пункта автоматического весогабаритного контроля транспортных средств (АПВГК) начали работу в тестовом режиме на югорских трассах. Специалисты компании «Ростелеком» построили посты на шестом километре дороги «Северный обход города Сургута», 87-м километре магистрали Сургут – Лянтор, а также на 174-м километре трассы «Север» на участке между Сургутом и Когалымом.
Первостепенная задача при организации автоматических пунктов контроля веса и габаритов транспортных средств – снизить нагрузку на дорожное покрытие, которое портят перегруженные фуры и другие тяжелые машины. Все три трассы, где появились новые посты, служат главными дорожными артериями для транзитного транспорта, который едет через Югру дальше на Север.
Дмитрий Лукошков, директор Ханты-Мансийского филиала компании «Ростелеком»:
«Автоматические пункты весогабаритного контроля – один из самых масштабных цифровых проектов в Югре. Для измерения параметров транспортного средства – массы, осевых нагрузок и габаритов, – водителям не нужно сбавлять скорость или останавливаться: все данные считываются автоматически в режиме 24/7. Умное решение обеспечивает стопроцентный охват автопотока и распознает номера машин. Оборудование также будет фиксировать превышение допустимой скорости, выезд на встречную полосу и обочину».
Специалисты «Ростелекома» полностью подготовили пункты автоматического весогабаритного контроля к работе: установили рамы, датчики, лазерные детекторы, камеры фото- и видеофиксации, информационные табло, а также разместили на дорогах метеостанции.
Виталий Колбин, начальник управления сохранности и эксплуатации автодорог «Управления автомобильных дорог» Югры:
«Информация о зафиксированных превышениях весогабаритных параметров транспортных средств будет отображаться на информационных табло, установленных через 300 метров после измерительного оборудования. При появлении на экране данных о несоответствии нормативным показателям транспортного средства водитель обязан остановиться и устранить нарушения. В тестовый период, то есть в ближайшие три месяца, оповещения о штрафах водителям приходить не будут».
С 20 февраля 2024 года сведения о выявленных нарушениях с новых АПВГК в Югре начнут поступать в федеральный «Центр автоматизированной фиксации административных правонарушений Ространснадзора» для вынесения постановлений и наложении штрафа на собственников транспортных средств.
С учетом построенных в 2023 году АПВГК теперь на региональных и межмуниципальных дорогах Югры функционирует 20 автоматических пунктов весогабаритного контроля, которые расположены таким образом, чтобы определять перегруз на всех основных направлениях, по которым идет перемещение грузов внутри автономного округа и в соседние регионы. АПВГК обеспечат круглосуточный мониторинг состава и интенсивности движения транспорта на главных автомагистралях Ханты-Мансийского автономного округа.
Ханты-Мансийский филиал ПАО «Ростелеком»