Музей геологии, нефти и газа объявляет старт третьей всероссийской интернет-олимпиады «Нефтяной эрудит»
1 декабря 2023 г. в 10:00 по московскому времени Музей геологии, нефти и газа в г. Ханты-Мансийске совместно с Автономной некоммерческой организацией культурного просвещения и искусства «Культурные индустрии» проводит третью всероссийскую интернет-олимпиаду «Нефтяной эрудит». Регистрация уже началась, к участию приглашаются школьники с 6 по 11 класс.
Интеллектуальные соревнования проводятся уже третий раз. Всего за два года за звание эрудита боролись почти четыре сотни школьников из 10 регионов: Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, Воронежа, Казани, Саранска, Приморского края, Курганской области, ЯНАО и Югры.
«Нефтяной эрудит» будет проходить в онлайн-формате на информационно-образовательном портале Твойресурс.рф. Участники мероприятия проверят свои знания, проявят логику и смекалку. Часть вопросов олимпиады будет касаться истории нефтегазового промысла. Всего эрудитам предстоит ответить на 20 вопросов. Все участники получат сертификаты, победителей ждут дипломы от организаторов мероприятия.
Заявки принимаются до 30 ноября на портале Твойресурс.рф (инструкцию прилагаем). День проведения всероссийской интернет-олимпиады «Нефтяной эрудит» назначен на 1 декабря. При оплате участия действуют Пушкинские карты.
Информационная справка:
Музей геологии, нефти и газа в г. Ханты-Мансийске — единственный государственный «нефтяной» музей на территории РФ. Музей был создан 24 сентября 1993 года, а открыт в 2003 году.
За годы динамичного развития Музей геологии, нефти и газа стал крупным региональным центром сохранения наследия эпохи геологического открытия подземных богатств Севера Западной Сибири и знаковых исторических предметов промышленного преобразования тайги и болот. Больше чем за четверть века своей истории музей сформировался как пространство популяризации науки с многочисленными интерактивными научно-познавательными площадками.
Сегодня музей выступает пространством открытия и применения научного знания, местом локализации исторической памяти о нефтегазовой эпохе страны, центром профессионального ориентирования и просвещения среди подрастающего поколения.
В настоящее время в музейном фонде более 38 000 предметов, в том числе уникальные коллекции минералов и горных пород, палеофауны, образцов нефти и нефтепродуктов, а также многочисленные картографические, документальные, книжные, изобразительные, технические, вещевые, наградные и нумизматические источники, повествующие о событиях нефтегазовой летописи России.
Отдельное внимание обращено к историческим персоналиям, открывшим Западно-Сибирскую нефтегазоносную провинцию и создавшим новую сеть поселений человека и производственные объекты инфраструктуры Западносибирского нефтегазового комплекса. Жизнь героев-первопроходцев на выставках музея звучит как многогранный подвиг, в котором главное – Человек.
Благодаря своей деятельности музей выступает одним из ключевых драйверов продвижения миссии по сохранению исторической памяти нефтегазовой индустриализации региона и страны в целом.
Инструкция по регистрации в Олимпиаде здесь.
Музея геологии, нефти и газа