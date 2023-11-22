В Игримской районной больнице открылся кабинет медико-психологического консультирования
После прохождения аккредитации к работе приступил медицинский психолог. Кабинет медико-психологической помощи осуществляет проведение клинико-психологического исследования претендентов на получение разрешения на ношение и хранение оружия, консультирование пациентов, участников СВО, членов их семей по вопросам, связанным с имеющимся заболеванием, стрессовой ситуацией, мотивирование пациента к соблюдению рекомендаций врача, здорового образа жизни, способствующего сохранению и укреплению здоровья.
«За период моей работы ко мне обратились на прием 2 человека, чьи близкие принимают участие в СВО. Люди приходят со своими переживаниями, страхами за родных, - рассказала медицинский психолог Юлия Тихомирова. Еще ко мне приходят беременные женщины, оказавшиеся в кризисной, стрессовой ситуации. 18 женщин прошли психологическое консультирование по вопросам сохранения беременности». Обратиться к психологу могут все желающие, кому нужна психологическая помощь. Прием проводится по ОМС.
dzhmao.ru