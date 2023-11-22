В Югре пройдет форум «Десятилетие детства. Счастливая семья — счастливые дети»
В Ханты-Мансийске 26-27 ноября будет проходить межрегиональный форум «Десятилетие детства. Счастливая семья — счастливые дети». Организаторы форума: правительство Югры и бюджетное учреждение автономного округа «Ресурсный центр развития социального обслуживания».
Форум объединит на своих площадках представителей родительского сообщества, социально ориентированных некоммерческих организаций, общественных объединений, экспертов и специалистов сферы поддержки семьи и детства, региональных и муниципальных органов власти.
Программа форума сфокусирована на успешных социальных практиках, обладающих инновационным потенциалом для решения задач обеспечения благополучия детей и семей с детьми по направлениям: «Я и семья. Счастье быть вместе», «Развитие родительских компетенций: палитра современных возможностей», «Социальная безопасность семьи и детства», «Семья в фокусе: Благополучие семьи — благосостояние общества», «Эффективные механизмы межведомственного партнерства, направленные на профилактику социального сиротства», «Здоровье семьи — здоровье нации».
Для участников форума будут работать тематические площадки, организованы конференции, тренинги, мастер-классы, выставка социальных практик.
В родительской приемной «Пункт заботы» югорчане смогут получить очные консультации по вопросам предоставления мер социальной поддержки, социальных, образовательных, медицинских и других услуг социальной сферы, психологические, юридические консультации.
Более подробная информация о предстоящем форуме размещена на официальном сайте ресурсного центра развития социального обслуживания: www.rcsur.ru. Доступ к онлайн-трансляции главных событий форума организован в официальной группе ресурсного центра в сети «ВКонтакте»: https://vk.com/resursnyy_centr_razvitiya.