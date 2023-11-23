Проводится иммунизация населения против коронавирусной инфекции препаратом нового поколения «Конвасэл»
Тип белка, находящийся в основе вакцины, практически не подвержен мутациям и уже продемонстрировал хорошую эффективность против известных штаммов, таких как, например, «Омикрон» и «Кракен». Иммунитет, приобретенный с помощью препарата, сохраняет свою активность около 11 месяцев. «Вводится вакцина один раз внутримышечно. Как и прежде, перед процедурой пациент проходит медицинский осмотр – специалист измеряет уровень артериального давления, проводит измерение температуры тела, уровня насыщения крови кислорода. Пациент информирует врача или фельдшера о приеме лекарственных препаратов и наличии хронических заболеваний», - разъясняет Ольга Ежова, врач-эпидемиолог БУ «Няганская городская поликлиника».
Возможные побочные эффекты препарата на организм существенно не отличаются от возможных реакций на вакцину «Спутник V» или «Спутник Лайт». Человек может испытывать головную, суставную и мышечную боли, незначительное повышение температуры, покраснение и зуд в области введения вакцины, в редких случаях – тошноту и рвоту.
Иммунизация не проводится лицам до 18 лет, беременным, в период обострениях хронических и острых неинфекционных и инфекционных заболеваний. Пациентам, состоящим на диспансерном учете, обязательна консультация лечащего врача.
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