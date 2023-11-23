Отделение СФР по ХМАО – Югре выплачивает пособие по уходу за более 9 тысяч людей с инвалидностью и нетрудоспособных граждан
Неработающие россияне, которые заботятся о близких и родственниках, нуждающихся в уходе, ежемесячно получают в Социальном фонде компенсационное пособие. Средства предоставляют при уходе за гражданами с инвалидностью, в том числе за детьми с инвалидностью, пенсионерами, достигшими 80 лет, и нетрудоспособными людьми, если по медицинским показаниям им требуется посторонний присмотр.
Всего региональный Социальный фонд предоставляет компенсацию на 9 069 югорчан, за которыми в настоящее время ведется уход. В зависимости от того, кто его получает, размер выплаты составляет с учетом районного коэффициента 1 800 рублей в месяц. Пособие родителям и опекунам детей с инвалидностью, в том числе инвалидов с детства первой группы, составляет 15 тысяч рублей.
Выплату по уходу специалисты Социального фонда оформляют в клиентских службах, многофункциональных центрах и через портал госуслуг. В ряде случаев для этого нужно заключение врача, подтверждающее необходимость ухода, заявление ухаживающего и письменное согласие другого человека на получение ухода. Остальные сведения Социальный фонд проверяет самостоятельно, используя систему межведомственного взаимодействия. Например, сведения о том, что ухаживающий не работает и не получает доходы в виде пенсии, пособия по безработице или аналогичной компенсации по уходу со стороны силового ведомства.
Периоды присмотра за нетрудоспособными и гражданами с инвалидностью засчитываются ухаживающему в стаж и увеличивают его пенсионные коэффициенты, от суммы которых зависит размер будущей пенсии. Полный год ухода дает 1,8 коэффициента и год стажа.
Информация предоставлена Пресс-службой ОСФР по ХМАО-Югре