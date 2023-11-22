Завершилась XX Международная экологическая акция «Спасти и сохранить»

Тип белка, находящийся в основе вакцины, практически не подвержен мутациям и уже продемонстрировал хорошую эффективность против известных штаммов, таких как, например, «Омикрон» и «Кракен». Иммунитет, приобретенный с помощью препарата, сохраняет свою активность около 11 месяцев.