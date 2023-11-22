Завершилась XX Международная экологическая акция «Спасти и сохранить»
21 ноября в Ханты-Мансийске прошла церемония закрытия юбилейной XX Международной экологической акции «Спасти и сохранить», на которой подвели итоги реализации проекта за 20 лет, наградили победителей окружных экологических конкурсов. Масштабный проект на протяжение 20 лет создаёт новый облик Югры и является визитной карточкой Югры на всероссийском и международном уровнях и является важной составляющей экологической политики региона.
Заместитель губернатора Югры, председатель организационного комитета Международной экологической акции «Спасти и сохранить» Ольга Анатольевна Литова выступила с приветственным словом и вручила награды победителям окружных экологических конкурсов: «Я с большим удовольствием приветствую вас от лица Югры, губернатора, организаторов, участников и дорогих гостей с XX Международной экологической акции «Спасти и сохранить».
Отмечая и празднуя юбилеи, принято подводить итоги, за годы проведения нашей акции к ней присоединилось 87 стран, 82 региона России, приняло участие более 6 миллионов людей, треть из которых это молодёжь и дети.
За 20-летнию история Югра улучшила и ключевые экологические показатели: в 2,5 раза снизились выбросы загрязняющих веществ в атмосферу, в 4 раза уменьшилась площадь нефтезагрязненных земель. Мы рады новым участникам, проектам, которые дадут старт в регионе».
С 2009 года в округе проводится конкурс «Лучшее нефтегазодобывающее предприятие Югры в сфере отношений, связанных с охраной окружающей среды», нефтяные компании показывают высокий уровень ответственности перед обществом, ведут системную природоохранную работу.
Среди предприятий с добычей нефти не менее 1 миллиона тонн в год лучшими признаны:
- ООО «Петротэк-Нефть», награду вручили генеральному директору Юрию Александровичу Нишкевичу;
- ПАО «Варьеганнефть», награду вручили генеральному директору Рустему Ахмеровичу Ильясову.
Среди предприятий с добычей нефти от 1 до 5 миллион тонн в год лучшим признано ООО «Ритэк», награду вручили генеральному директору Максиму Григорьевичу Борисову (ТПП «Белоярскнефтегаз»).
Среди предприятий с добычей нефти более 5 миллион тонн в год в 2023 году в сфере отношений, связанных с охраной окружающей среды, лучшим признана ООО «Салым Петролеум Девелопмент», награду вручили Михаилу Ивановичу Ковалеву, руководителю дирекции, директору компании по охране здоровья, охраны труда, общественной безопасности окружающей среды ООО «Салым Петролеум Девелопмент».
Награждение первых лауреатов экологической премии имени Геннадия Федоровича Бухтина вручила его дочь, Мария Геннадьевна.
В номинации:
- «Формирование ответственного потребления и обращения с отходами» - Елене Михайловне Микишевой (проект «Югра собирает отходы раздельно»);
- «Формирование экологической культуры в обществе и воспитания бережного отношения к природе» - Ольге Павловне Стыцюк (проект «Международный проект конкурс-выставка детского творчества «Красная книга глазами детей»);
- «Формирование ответственного отношения к животным в целях их защиты, соблюдения принципов гуманности, обеспечения безопасности при обращении с животными» - Мидхату Равиловичу Хасанову (проект «Сохраним сибирского осетра»).
Муниципалитеты Югры - активные участники акции «Спасти и сохранить», а их в окружной столице 22. Деятельность муниципальных образований ежегодно оценивается в конкурсе «Лучшее муниципальное образование Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в сфере отношений, связанных с охраной окружающей среды» и почётная миссия для вручения наград выпала Владимиру Николаевичу Васильеву, исполнительному директору международной организации северных регионов «Северный форум». В данной категории эксперты оценивали города и районы и «Лучший муниципальный район в сфере отношений, связанных с охраной окружающей среды» по результатам 2022 года признан Нефтеюганский район, а «Лучший городской в сфере отношений, связанных с охраной окружающей среды» признан г. Нижневартовск.
С 2004 года акция проходит под эгидой ЮНЕСКО, комиссия Российской Федерации и по делам ЮНЕСКО поддерживает широкомасштабный экологический проект и является партнёром в реализации международных инициатив. Старший советник секретариата комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО МИД России Ксения Александровна Гавердовская поприветствовала участников и вручила премии победителям XX Международной экологической акции «Спасти и сохранить» в номинации окружного экологического конкурса «Эколидер-2023» в четырех номинациях: Лидии Николаевне Кечиной – ведущему инженеру ПАО «Славнефть-Мегионнефтегаз», Жаннате Зарлыхановне Джумагазиевой – воспитателю детского сада «Рябинушка» г. Покачи, учителю гимназии Илиде Мансуровне Акбашевой г. Югорск и руководителю школьного лесничества «Соболь» Венеру Ибрагимовичу Каипову г. Мегион.
Оксана Албина