Более 4 тысяч будущих мам в Югре получают единое пособие
В этом году Отделение СФР по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре одобрило заявления на единое пособие 4 767 будущих мамочек. Сегодня данную выплату получают 4 758 беременных женщин.
Ежемесячное пособие назначается при обращении женщины в Отделение СФР после наступления 12 недель беременности. Оно выплачивается за период, начиная с месяца постановки на учет в медицинской организации, но не ранее 6 недель беременности.
Обязательное условие для получения выплат — будущая мама должна встать на учет в первые 12 недель беременности и регулярно посещать медорганизацию. Сроки для визита к врачу: 10 – 14, 18 – 22 и 30 – 32 недели беременности.
Остальные условия назначения такие же, как для единого пособия на детей:
– ежемесячный доход на человека в семье не превышает региональный прожиточный минимум на душу населения (в Югре это 19649 рублей);
– собственность семьи соответствует установленным критерии (подробнее – https://sfr.gov.ru/grazhdanam/edinoe_posobie/ocenka/);
– взрослые члены семьи должны иметь доход или основания для его отсутствия;
– заявитель – гражданин РФ, постоянно проживающий в Российской Федерации.
Подать заявление на единое пособие можно онлайн на портале Госуслуг при наличии подтвержденной учетной записи, а также очно в клиентских службах Отделения СФР и МФЦ.
При обращении необходимо указывать всех членов своей семьи: себя, супруга, несовершеннолетних детей, детей, находящихся под опекой, детей в возрасте до 23 лет, обучающихся на очной форме (за исключением дополнительных образовательных программ).
Размер пособия зависит от дохода семьи и может составлять 50%, 75% или 100% прожиточного минимума для трудоспособного населения. Пособие выплачивается за полный месяц включительно до месяца родов. После родов оформить единое пособие на ребенка можно в месяц, следующий за месяцем его рождения.
Пособие подлежит перерасчету в беззаявительном порядке с месяца изменения величины прожиточного минимума в регионе. Иных причин для перерасчета установленного размера выплаты не предусмотрено.
Информация предоставлена Пресс-службой ОСФР по ХМАО-Югре