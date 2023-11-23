На международной выставке-форуме «Россия» проходит День Югры
Губернатор Югры Наталья Комарова в День Югры представила Ханты-Мансийский автономный округ на выставке «Россия», которая проходит в московском ВДНХ. Цель выставки, участниками которой стали все 89 регионов Российской Федерации, федеральные министерства и ведомства, корпорации и общественные организации, - демонстрация важнейших достижений страны.
С приветственным словом к гостям выставки, югорчанам обратился полномочный представитель президента Российской Федерации в УРФО Владимир Якушев.
«Второй день на выставке работают субъекты Уральского федерального округа. Вчера презентовались Курганская и Челябинская области, сегодня – Югра и Ямал. Урал мы называем становым хребтом нашей страны, Югру и Ямал - энергетическим сердцем России. Эти два региона не только огромные запасы углеводородного сырья, но и красивые города, развития социальная инфраструктура. Но, самое главное, – это прекрасные люди. Все те богатства, которые были найдены на территории этих двух субъектов, никогда бы не стали служить нам, если бы не работа всех тех, кто на разных этапах истории взял их и подарил стране», – отметил Владимир Якушев.
«Главное богатство Югры – это люди. Именно они обеспечивают ту мощь, которой так гордится наша страна. В развитии нашего края участвуют люди разных национальностей, в мире и согласии здесь живут, работают югорчане 139 национальностей», – отметила Наталья Комарова.
День Югры вместе с губернатором открыли югорские школьники и студенты, отличившиеся в региональных и федеральных олимпиадах, на научных конференциях и конкурсах профмастерства. Спектр интересов молодых дарований разноплановый и охватывают нефтегазовую отрасль, инжиниринг, ИТ-сферу, графический дизайн, медицину, театральное искусство, историю России и развитие познавательного туризма в регионе, медиатехнологии и журналистику.
Говоря о достижениях региона, Наталья Комарова обратила внимание, что Югра - лидер в производстве электроэнергии, земля «большой» нефти и новых нефтегазовых компетенций. Так, каждая 20 тонна нефти, добываемая в мире, – югорская. За последние пять лет в Югре открыты 14 новых месторождений с суммарными запасами почти 120 миллионов тонн.
«Югра добывает нефть, используя цифровые решения, космические данные. Югорские нефтяники на пороге нового исторического рубежа – добычи 13-миллиардной тонны нефти – высокотехнологичной и наукоемкой», — отметила глава региона. — По поручению Президента России Владимира Путина в Югре создается научно-технологический центр «Юнити Парк» для разработки технологий, способствующих освоению Арктики и независимости нефтегазовой отрасли от зарубежных поставщиков».
В рамках реализации этого федерального проекта будет создано порядка 5600 рабочих мест, в том числе 1600 - высокотехнологичных. На площадке «Юнити Парка» до 2030 года планируется запустить пять научных проектов мирового уровня и поддержать 200 научных проектов по приоритетам научно-технологического развития.
В регионе активно развивается транспортная инфраструктура. Одним из проектов, получивших федеральную поддержку, стало строительство второго моста через Обь, который возьмёт на себя основную транспортную нагрузку двух федеральных транспортных коридоров, являющихся значимыми звеньями направлений Арктика — Азия и Северного широтного коридора.
В автономном округе формируется сеть индустриальных парков и технопарков, создана особая экономическая зона в Нягани площадью более 270 га, привлекаются инвестиции в развитие новых для Югры производственных направлений. В числе первых — проекты по производству биопротеина, материалов для жилищного строительства, выпуску полимерной трубной продукции. Их реализация предусматривает создание более 700 рабочих мест. Еще одно востребованное направление — производство белковых компонентов для детского, лечебно-профилактического, спортивного питания. Проект позволит заместить 10% текущей потребности рынка, с перспективой замещения 100 % рынка в стране при масштабировании проекта.
Югра входит в пятерку регионов-лидеров России по качеству жизни, занимает третье место по качеству оказания медицинских услуг. В регионе работают 17 специализированных медицинских центров, а Центр охраны материнства и детства в Сургуте, где ежегодно на свет появляются более семи тысяч малышей, признан лучшим в стране. Более десяти лет Югра входит в топ-5 регионов России с самыми низкими показателями смертности от сердечно-сосудистых заболеваний, является одним из ведущих центров спортивной медицины и реабилитации спортсменов, развивает медицинский туризм.
«Родина, Первоземля, центр России, регион – лидер, труженик. Такая Югра для каждого югорчанина, такой мы были, есть и будем для нашей великой страны – краем творцов, первооткрывателей, молодых креативных людей, добровольцев», – подчеркнула Наталья Комарова.
С достижениями промышленности, науки, образования, культуры, здравоохранения и туризма региона можно в различных форматах ознакомиться на стенде Югры. Основная идея экспозиции заложена в формате прохождения квеста «Путешествие по Югре», а оформление содержит акценты и стилистику четырех времен года.
День Ханты-Мансийского автономного округа - Югры — 23 ноября. В этот день для гостей выставки работают несколько тематических площадок - от деловой до культурной. Трансляция презентации региона доступна в социальных сетях губернатора Югры. Югорский стенд расположен в павильоне № 75В. Вход для всех посетителей выставки свободный.
«Мы живем, работаем, строим планы на будущее, выполняем их. Мы – часть великой страны. Благодаря выставке «Россия», Югра стала ещё ближе», – резюмировала Наталья Комарова.