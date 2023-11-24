Инновации – в дело: «Ростелеком» помог сделать «Югорский Хакатон» еще технологичнее
Специалисты «Ростелекома» обеспечили беспроводным доступом в интернет помещения образовательного центра «Школа 21. Югра» в Сургуте, где пройдет очный этап соревнований «Югорский хакатон. Хантатон». В здании организовано более 20-ти точек Wi-Fi общей пропускной способностью до 1 Гб/с. С помощью развернутой системы авторизации к интернету одновременно смогут подключится порядка 900 пользователей.
Восьмой конкурс «Югорский хакатон. Хантатон» для разработчиков, аналитиков, продуктологов, дизайнеров и маркетологов пройдет сначала в онлайн-формате для подростков, а затем в оффлайн-версии. Очно участники в возрасте от 18 лет и старше соберутся в Сургуте 25-26 ноября.
Павел Ципорин, директор департамента информационных технологий и цифрового развития – заместитель губернатора Югры:
«Мы хотим сформировать в Югре профессиональное сообщество разработчиков в области цифровых технологий и открытых данных, а также развивать социально значимые инновационные проекты для комфортной жизни югорчан. Такие события, как Хакатон, помогают выявить новые IT-таланты и в последствии создавать цифровые сервисы для решения важных социальных и бизнес-задач округа».
Свои проекты IT-специалисты будут реализовать под руководством опытных менторов. Для лучших разработчиков предусмотрен призовой фонд — один миллион рублей. В этом году компания «Ростелеком» также стала инвестиционным партнером соревнований «Югорский хакатон. Хантатон».
Дмитрий Лукошков, директор Ханты-Мансийского филиала компании «Ростелеком»:
«За IT-специалистами, создателями мобильных приложений и веб-сервисов – будущее, в том числе, телеком-отрасли Югры. Наша компания, как один из ведущих разработчиков отечественных цифровых сервисов, поддерживает появление новых идей и проектов в сфере высоких технологий. А мы, в свою очередь, обеспечим югорчан доступом к быстрому интернету, обновляя сети и прокладывая новые оптические линии связи по всему округу».
Александра Исхизова, директор по работе с корпоративным и государственным сегментами компании «Ростелеком» на Урале:
«У ''Ростелекома'' богатый опыт организации публичной сети Wi-Fi. Мы ежегодно реализуем план по оснащению беспроводным интернетом государственных учреждений и компаний любого масштаба. Для организации связи мы используем только проверенное отечественное оборудование, адаптированное под климатические условия конкретной территории. Чтобы нашим партнерам было удобно мы объединили все цифровые сервисы "Ростелекома" для бизнеса в одну экосистему. Наши техническая поддержка и сопровождение проектов работают в круглосуточном режиме семь дней в неделю».
Ханты-Мансийский филиал ПАО «Ростелеком»