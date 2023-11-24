Наталья Комарова поздравила югорских молодоженов на выставке «Россия» с церемонией бракосочетания
23 ноября на Международной выставке-форуме «Россия» в рамках Дня Ханты-Мансийского автономного округа прошел свадебный традиционный обряд коренных народов Севера. Свадьбу сыграли Виталий Русскин по национальности ханты и Татьяна Бахтиярова по национальности манси.
«Вчера Президент Российской Федерации Владимир Путин объявил следующий год Годом семьи. Главное в жизни — чтобы рядом были родные и близкие люди. И наша Россия — это большая и дружная семья народов, в составе которых — много-много семей», — сказала губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова.
Гости церемонии увидели традиционный свадебный обряд народов Югры, олицетворяющий красоту, богатство культур и самобытность северного края. Они узнали, что свадьба у северных ханты Югры начинается с праздника выбора невест, стали свидетелями борьбы женихов за первую невесту, которая в старину доставалась самому ловкому и сильному, приобщились к традиционному обряду отхода девушки от своей семьи и рода.
«Это была очень волнительная церемония, потому что это наши традиции, мы стараемся их сохранить и делаем обряды для того, чтобы молодые семьи были счастливее и крепче, и сегодня мы постарались это показать гостям выставки», — сказала Татьяна.
Также в стилизованной свадьбе приняли участие артисты театра обско-угорских народов «Солнце».
«Многие традиции у нас сохранились, например, мы все так же разводим оленей, и мы с Татьяной будем жить в лесной избушке и будем на стойбище обкатывать новый снегоход — свадебный подарок от губернатора нашего автономного округа Натальи Комаровой», — добавил Виталий.
Губернатор Югры Наталья Комарова, а также представители дирекции выставки «Россия» вручили молодоженам свадебные подарки. Не остались без внимания и гости церемонии: представители региона раздали всем желающим национальные сувениры и сладости.
На церемонии также присутствовал сенатор Российской Федерации Александр Новьюхов, который поздравил молодожёнов.
«На центральной площадке Москвы соединились мосты прошлого и будущего. Мы увидели создание новой ячейки общества, и при этом прикоснулись к сакральной культуре коренных народов. Берегите друг друга, любите, оберегайте и идите всегда вместе», - сказал Александр Новьюхов
Югорский стенд расположен в павильоне № 75В. Вход для всех посетителей выставки свободный.
Отметим, на территории автономного округа активно поддерживают коренных народов Севера. Например, ханты и манси, проживающие на стойбищах, имеют доступ в интернет благодаря проекту «IT-стойбище». Причем Югра - единственный в России регион, в котором IT-стойбища создаются на родовых угодьях коренных народов, где из-за их большой удаленности затруднен доступ к средствам связи. Сегодня таких «цифровых» стойбищ уже 77.
Ранее губернатор отмечала, что регион использует все возможности - технологические, финансовые, кадровые, чтобы этот проект жил и работал для людей. Кроме того, три года назад с использованием возможностей цифрового проекта в Югре открылась первая «Стойбищная школа-сад». Дети-дошкольники коренных народов имеют возможность получать образование дистанционно.