40 лет отделению анестезиологии-реанимации №2 окружной больницы Нижневартовска
23 ноября 1983 года открылось отделение анестезиологии-реанимации №2 путём реорганизация медико-санитарной части «Нижневартовскнефтегаз» и самостоятельного выделения медико-санитарной части №3. Организатором второй реанимационной службы стал Владимир Караман. В 1986 году Владимир Константинович становится заместителем главного врача по медицинской части, а его место на долгие 17 лет занимает Василий Недоризанюк. В 2003 году заведующим отделением анестезиологии-реанимации становится Магомед Дибиров, а коллектив продолжает пополняться новыми кадрами.
Работа анестезиологов-реаниматологов стрессовая, напряженная, но, по мнению самих врачей – невероятно интересная. Отделение анестезиологии-реанимации является точкой концентрации, как самых тяжелых и диагностически неясных пациентов, так и самых технически сложных и передовых медицинских технологий. Коллектив осваивал и внедрял новые методы диагностики и лечения: гемодиализ, экстракорпоральные методики плазмофереза, цитафереза, гемоперфузии, гемосорбции, неинвазивная ИВЛ, чрезпищеводная и эндокардиальная электрокардиостимуляция, системная тромболитическая терапия при инфарктах миокарда, ишемических инсультах и тромбоэмболиях легочной артерии, пункционно-дилатационная трахеостомия и многие другие.
В 2020-2022 годах на отделение реанимации терапевтического профиля легла основная нагрузка в плане оказания анестезиолого-реанимационной помощи пациентам с COVID-19 в период пандемии. С первых дней работы ковид-госпиталя в г. Нижневартовск половина, а иногда и большая часть врачей, медицинских сестёр и младших медицинских работников отделения была задействована в «ковидных» реанимациях города. При этом работа с пациентами других групп не сворачивалась, на основных койках отделения продолжала оказываться помощь. На пике третьей волны в реанимационных отделениях города, одновременно проходили лечение более 70 пациентов. Непосредственно в отделении реанимации за период пандемии оказана помощь сотням пациентов, пролеченных в инфекционных госпиталях, с тяжелыми последствиями короновируса.
В 2021 году произошло объединение трёх медицинских учреждений, и окружная клиническая больница №2 стала терапевтическим корпусом Нижневартовской окружной клинической больницы. Сейчас в отделении анестезиологии-реанимации №2 работают 12 врачей во главе с заведующим, 24 медицинских и младших сестёр по уходу за больными, старшая медицинская сестра и статистик.
Их труд не знает праздников или выходных дат – они всегда готовы прийти на помощь в любое время суток, в любой день. Они сталкиваются с различными вызовами и несчастными случаями, но команда профессионалов всегда готова быть на своём рабочем месте и оказать помощь всем, кому она может понадобиться.
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