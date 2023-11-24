Ситуация на рынке труда Югры стабильная
В этом заверил директор окружного департамента труда и занятости Роман Белкин во время прямого эфира, который состоялся 22 ноября в Центре управления регионом. Эфир вела редактор Центра Альбина Волкова, она попросила спикера рассказать о занятости населения Югры. Роман Михайлович Белкин рассказал:
– Уровень безработицы достиг минимальных значений за всю историю наблюдений и составляет 0,29% – это 4-я позиция в пятёрке субъектов Российской Федерации, а если говорить об общем уровне безработицы, который рассчитывается по методологии международной организации труда, то Югра сохраняет лидерские позиции и входит в топ 10 регионов с самым низким показателем.
В целом, спрос на труд остаётся стабильным, сегодня для граждан представлено 23 тысячи вакансии на портале «Работа в России», соответственно, у нас на одного не занятого приходится более 6 вакансий.
На вопрос ведущей о достижениях департамента труда и занятости Югры за последний год, Р.М. Белкин представил презентацию:
– Представляю вашему вниманию презентацию «Итоги развития сферы занятости населения». Остановлюсь более подробнее на том, что государственные услуги в области содействия занятости переведены в электронный формат на платформу «Работа в России» (подбор работы более в трёх регионах страны; подача заявления, не выходя из дома; доступность резюме для всех работодателей). На сегодня мы устроили 7 700 человек.
Мы реализовали пилотный проект по организации профессионального трудоустройства старшеклассников 10-11 классов, имеющих средний балл аттестата 3,6 баллов или ниже. Эта инициатива была совместно реализована с нефтегазовой компанией «Газпром Трансгаз Югорск» на базе Советского и Югорского политехнических колледжей. Важно отметить, что проект доказал свою эффективность и мы его распространяем на весь автономный округ, планируем увеличить численность участников до 150 учащихся.
Кроме этого, мы приступили к апробации проекта «Труд крут», суть которого заключается в семейном трудоустройстве несовершеннолетних, когда они работают вместе со своими родителями. Участниками проекта стали 137 подростка и их родители.
Хочется отметить работы женских клубов «Ты можешь всё!», которые открылись в каждом Центре занятости. Этим мы занимаемся вместе с женским движением партии «Единая Россия». Проект поддержали, нашлись идейные вдохновители, его участниками стали более 1 700 человек, из них 40% нашли доходное занятие, т.е. были трудоустроены или открыли собственное дело, а это порядка 700 человек. Сегодня этот проект продолжает действовать и коллеги из департамента вошли в новый проект «Моя наставница», стали наставниками для двух студенток ЮГУ. Сегодня этот проект в действии.
Хотелось бы ещё коснуться вопроса централизации и как мы бы хотели видеть «Службу занятости населения». В первую очередь, это инновации и технологии и работа не «Центра занятости», как мы привыкли, а именно «Инновационного кадрового центра», нацеленного на развитие каждого человека. Мы тут говорим, что должны на равных конкурировать с частными агентствами по трудоустройству. Наша главная задача – обеспечить кадровое решение и обеспечить успешную занятость населения.
Если говорить о направлении и инструментах формирования службы занятости в будущем, то главными выступают три столпа: клиентоцентричность, цифровизация и новая организация службы занятости. Сегодня клиентоцентричность – это не самая наша сильная сторона, мы недостаточно эффективно работаем с работодателями, пока успешно работаем с работодателями бюджетной сферы. Но с работодателем из бизнеса, где превалируют понятия деньги и время, пока говорим не на одном языке.
Говоря о цифровизации, то благодаря федеральному центру движемся в сторону единой цифровой площадки «Работа в России», которая объединяет все сервисы.
Говоря о новой организации, хочу сказать, что мы уже на базе Ханты-Мансийского центра занятости создали «Центр занятости Югры», которая станет основой для централизации всех Центров занятости. То есть из 18 Центров занятости у нас образуется один единый Центр занятости, это позволит правильно и грамотно подойти к обеспечению процесса трудозанятости населения. В будущем Центр занятости должен стать центром притяжения жителей и работодателей, это должен быть центр компетенций в вопросах трудоустройства, профориентации, профессиональной подготовки, построение карьеры, местом встречи работодателя и работника.
Директор департамента труда и занятости рассказал о реализованных проектах:
– Здесь мы говорим о Ко-брендинговом проекте с МФЦ (бренд «Моя работа»), суть которого состоит в том, что Центр занятости мы перевели в МФЦ. Теперь граждане, приходя в МФЦ, могут обратиться в Центр занятости.
Затем директору департамента были заданы вопросы. Один из первых был от мужчины из Сургута, который спрашивает, куда ему обратиться по оформлению статуса «самозанятый»? Р.М. Белкин ответил, что сегодня это сделать очень легко, достаточно скачать приложение «Мой налог» и зарегистрироваться как самозанятый. Также директор департамента остановился на господдержке самозанятых граждан. Такую меру поддержки можно оформить в Службе занятости. При этом гражданин должен подпадать под определённую категорию, например, быть безработным или испытывать трудности в поиске работы, или находится под риском увольнения, либо быть предпенсионного или пенсионного возраста. В этом случае гражданин может подать заявление в Центр занятости на получение поддержки в размере 220 тысяч рублей. Для этого нужно зарегистрироваться на сайте, подать заявление на портале «Работа в России». Затем получить подтверждение на получение этой госуслуги. В ответ мы попросим пройти тесты и отработать бизнес-план и рассказать, каким бизнесом человек планирует заняться. После этого мы подключим наших коллег из Фонда Поддержки предпринимательства, они тоже посмотрят и оценят бизнес-план гражданина и уже тогда следует обратиться за финансовой помощью.
В городе Сургуте нужно обратиться в Центр занятости по адресу: ул. Крылова, д. 21/2.
Хочется отметить, что, помимо Центров занятости, службы занятости, государственную поддержку также оказывают наши коллеги – Департамент социального развития в рамках социального контракта, который гражданин заключает с органами социальной защиты населения. При этом есть тоже определённые условия, они касаются доходов, которые должны быть ниже прожиточного минимума. Эта мера подходит для малоимущих граждан. Всё это можно уточнить, обратившись в Центр социального благополучия.
Я уже упоминал Фонд предпринимательства «Мой бизнес» – это то место, где может быть оказана консультационная и иная поддержка по вопросам предпринимательства.
Если говорить о сохранении рабочих мест за человеком, ушедшем на СВО, то таких обращений к нам не поступало. Хотел бы обратить внимание, что если работник после демобилизации в течение трёх месяцев не вышел на работу, то работодатель имеет право не сохранять рабочее место за работником, т.е. расторгнуть трудовой договор.
Был задан вопрос о том, Служба занятости может чем-то помочь участникам СВО и членам их семей? Р.М. Белкин отметил: «Безусловно, да. Это 9 услуг в сфере занятости, это всё, что связано с собственным трудоустройством, открытием собственного дела, организация профессионального обучения и переобучения и т.д. В этом плане мы активно сотрудничаем с государственным фондом «Защитники Отечества» и социальными координаторами, которые работают от Департамента социального развития. У нас заключены соответствующие соглашения и, по моим оценкам, в этом отношении межведомственное взаимодействие налажено на самом высоком уровне. 77 участников СВО и члены их семей уже обращались к нам и получили соответствующую помощь».
Следующий вопрос касался «Ярмарки вакансий», а именно, как туда попасть и что нужно знать участнику ярмарки, есть ли статистика того, какова вероятность найти работу на «Ярмарке вакансий»? Директор департамента труда и занятости рассказал: «Мы на одной площадке собираем несколько крупных работодателей, соискателей, каждый находит своё – работодатель – работника, гражданин – работу. Мы «Ярмарку вакансий» расширили, там проходят мастер-классы, тренинги, туда приглашаем экспертов, которые делятся своим опытом, учат грамотно и эффективно составлять резюме, формируют карьерные траектории для людей, учат самопрезентации. В этом году по решению Министерства труда была проведена Всероссийская ярмарка вакансий в два этапа, два раза в год. В ней приняли участие более 414 работодателей и было заявлено 2 500 вакансий. По итогам мы трудоустроили 776 человек. А всего в «Ярмарке вакансий» в онлайн и очном формате приняли участие более 11 тысяч человек, это чуть меньше 10%, это при том, что у нас более 2 500 безработных граждан».
Директор департамента труда и занятости Р.М. Белкин ответил на все вопросы югорчан.
Людмила Гурьева