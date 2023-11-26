Югорчане готовятся встретить традиционную акцию «Стоп ВИЧ/СПИД»
Всероссийская акция «Стоп ВИЧ/СПИД» пройдет в Югре с 27 ноября по 1 декабря. В этот период запланированы матер-классы, экспресс-тестирования на ВИЧ, лекции, круглые столы и другие мероприятия.
Одно из ключевых событий – неделя тестирования, проходящая под слоганом «Тест на ВИЧ – это просто и доступно!». На базе учреждений, предприятий, медицинских организаций будут развернуты информационно-диагностические точки экспресс-тестирования.
Для школьников и студентов пройдут интерактивные занятия и викторины, просмотры тематических фильмов с последующим обсуждением.
Цель акции – привлечь максимальное внимание общества к проблеме ВИЧ/СПИД и предоставить достоверную и доступную информацию о рисках и путях заражения, а также о мерах профилактики. В эту работу будут включены волонтеры, врачи, журналисты и неравнодушные граждане. Мероприятия, которыми будут охвачены все муниципалитеты, завершатся проведением социально-профилактической акции 1 декабря – во Всемирный день борьбы со СПИДом.
dzhmao.ru