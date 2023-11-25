На портале «Открытый регион – Югра» стартовало голосование «Главная тема 2024 года в Югре – сделайте свой выбор!»
До 29 ноября 2023 года на портале «Открытый регион - Югра» проходит итоговое рейтинговое голосование среди жителей Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по выбору главной темы предстоящего 2024 года.
На портале «Открытый регион – Югра» до 29 ноября 2023 года проходит итоговое рейтинговое голосование «Главная тема 2024 года в Югре – сделайте свой выбор!».
У югорчан стало уже доброй традицией посвящать год в округе определённой теме. В России впервые Президент Российской Федерации объявил 2008 год – Годом семьи. Потом были Годы, посвящённые молодёжи, космонавтике, культуре, кино, окружающей среде и т.д. В Югре же, например, 2015 объявляли Годом сохранения и развития традиционных промыслов и ремёсел, а Годом семьи был 2019 год. Текущий 2023 год посвящён взаимопомощи. Сейчас идёт активный процесс по выбору темы предстоящего 2024 года.
С 7 октября по 19 ноября 2023 года на портале «Открытый регион – Югра» проходил первый этап по определению ключевого направления для следующего года - общественное обсуждение, в котором югорчане предложили 2062 варианта для темы 2024 года в Югре.
После чего независимые эксперты отобрали наиболее популярные и актуальные для участия в итоговом рейтинговом голосовании.
Какой темой предпочтут назвать 2024 год в Югре? Югорчане могут ознакомиться с предложениями и выбрать один из следующих вариантов:
Год единства и сплочения югорчан (Год Народного Сплочения в Югре).
В памяти каждого из нас пример наших предков, которые всегда объединялись в борьбе против внешней угрозы. За этим объединением стоит патриотизм и любовь к Отечеству. В менталитете наших людей – взаимовыручка, сплочение, единение, самопожертвование, стремление помочь ближнему и протянуть руку помощи тем, кому трудней. Сплочение – это одна из составляющих нашей национальной идентичности: «Мы – граждане Росси». Именно единство общества, всех ветвей и уровней власти делает нас крепче, сильней, такая консолидация всех здоровых сил, сплочение вокруг лидера государства позволяет нам сегодня уверенно противостоять всем вызовам, развиваться и оптимистично смотреть в будущее.
2. Год ответственного и гуманного отношения к животным.
Мы в ответе за тех, кого приручили. Мы помним эту цитату из «Маленького принца». К сожалению, далеко не все граждане понимают, какую ответственность возлагают на себя, приводя в дом питомца. Год призван формировать бережное отношение к братьям нашим меньшим, предотвратить жёстокое обращение с ними, защитить наших граждан от безнадзорных собак. Необходимо повышать общественное сознание относительно прав и нужд животных, регулировать условия их содержания, способствовать формированию более ответственного и этичного отношения к ним. В этой работе важно объединить усилия власти и общества, поддерживать приюты и организации защиты животных.
ССЫЛКА НА ГОЛОСОВАНИЕ:
https://opros.myopenugra.ru/polls/vote_new/?VOTE_ID=71
Выбор главной темы 2024 года среди жителей региона проходит по поручению губернатора Натальи Комаровой.
С такой инициативой выступил югорчанин Александр Пахомов на встрече главы региона с жителями Сургутского района. Она поддержала его инициативу.
Тему, которая наберёт больше всего голосов югорчан в итоговом рейтинговом голосовании, глава региона Наталья Комарова озвучит во время ежегодного отчёта о результатах деятельности Правительства Югры за 2023 год, обращения губернатора к жителям, инвестиционного послания на 2024 год.
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