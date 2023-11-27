Мамины песни продолжают жить...
Самое великое слово на Земле – мама! Ангки, что в переводе с хантыйского языка означает мама, звучит очень красиво и ласково. По поверьям народа ханты, у новорожденного несколько мам, в сердце остаётся одна – та, которая тебя родила, воспитала и научила жить в этом непростом мире. И тема, которую я затрону, вечна – это материнская любовь!
Что значит великий или лучший человек – это тот, у кого ты берёшь пример, учишься быть сильным, приспособленным к жестоким линиям судьбы. И такая для меня моя мама Нина Филипповна Малюга (Отшамова). Она была творческим человеком, таковой была от матушки-природы и родителей Варвары и Филиппа Отшамовых. Мама родилась в маленькой сибирской деревушке Пугоры, которая находится в Берёзовском районе Ханты-Мансийского округа – Югры, в многодетной семье оленевода, рыбака, охотника. Семья вела традиционный образ жизни, звучали предания, сказки, песни на родном языке, это повлияло на дальнейшую профессиональную деятельность мамы. В 60-е годы она записывает песни собственного сочинения на пластинку в г. Москве. В репертуаре мамы много песен, легенд о жизни народа ханты, о непростой судьбе родственников, ушедших на фронт, о сватовстве, о рождении детей и продолжении рода, о природе.
Вспоминая детство, я часто задаю себе вопрос: как можно было к каждому событию в жизни сочинять песню на хантыйском языке? Мама пела: когда готовила обед, шила наряды, вязала одежду, в лесу, собирая ягоды, на покосе, на рыбалке. Везде была слышна её песня, на родном хантыйском языке. И одна из песен «Тэк ар», записанная на пластинке, посвящена деревне Теги. Мама поёт, как изменилась деревня с приходом русских: нашли газ, построили школу, появилась бумага. Пришла цивилизация, которая очень сильно повлияла на дальнейшую жизнь оленеводов. Многие песни мамы очень грустные и печальные. Это песни о том, как исчезли с тегинской земли олени, появились вышки, народ перестал говорить на родном языке и предпочел русский, природа гибнет изо дня в день.
Идут года. Мамы нет уже много лет, но песни, записанные ею, живут по сегодняшний день, их поют на фестивалях, концертах, праздниках. А ещё исполнилось одно из маминых желаний: её песни пою я и моя дочь Варя.
Живи, тегинская земля и пусть мамины песни продолжают жить в народе и звучат на родном, на хантыйском языке!
Марина Табун