Более 6,5 тысяч федеральных льготников в Югре изменили способ предоставления набора соцуслуг на 2024 год
В этом году югорчане подали в региональное Отделение СФР 6 894 заявления о выборе способа получения набора социальных услуг. Заявления принимались с 1 октября прошлого года до 1 октября 2023 через личные кабинеты на портале Госуслуг, МФЦ, а также в клиентских службах ОСФР. Подать заявление могли граждане, у которых есть право на ежемесячную денежную выплату (ЕДВ). Это — люди с инвалидностью, ветераны боевых действий, чернобыльцы и другие категории.
Напомним, что набор социальных услуг включает в себя лекарства, санаторно-курортное лечение и проезд к месту лечения и обратно. Указанные услуги можно получать в натуральной форме либо отказаться от их получения, увеличив тем самым размер ЕДВ.
С 1 февраля полный денежный эквивалент соцуслуг по Югре составляет 1469,74 рублей. Такая сумма в составе ЕДВ выплачивается каждый месяц тем, кто полностью отказался от набора.
Поменять форму предоставления услуг льготники могут ежегодно до 1 октября, подав заявления в Социальный фонд. Указанный в заявлении вариант начинает действовать с января следующего года. Подавать заявление ежегодно не требуется, набор будет предоставляться в выбранной форме до тех пор, пока человек не изменит решение.
С учетом поданных заявлений (начиная с 2008 года) 10 841 человек в следующем году сохранили для себя возможность частично или полностью получать набор в виде натуральных услуг, 27 074 человека выбрали именно денежный эквивалент. Большинство из тех, кто в этом году изменил решение относительно формы набора социальных услуг, сделали это онлайн (4 286 заявлений граждан поступило в электронной форме).
Информация предоставлена Пресс-службой ОСФР по ХМАО-Югре