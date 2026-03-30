Отделение СФР по ХМАО-Югре компенсировало расходы на охрану труда в 2025 году более 1 тысяче работодателей региона
В 2025 году Отделение СФР по ХМАО – Югре компенсировало расходы на охрану труда 1 068 югорским работодателям на общую сумму более 756 миллионов рублей. Организации самостоятельно выбирают, на какие меры по охране труда направить средства.
Финансированию подлежат расходы работодателя на проведение специальной оценки условий труда, медицинских осмотров работников, обучение по охране труда, проведение санаторно-курортного лечения работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами и работников предпенсионного и пенсионного возраста, приобретение средств индивидуальной защиты, тахографов, алкотестеров, аптечек первой медицинской помощи и др. Всего — 17 мероприятий.
На мероприятия по предупреждению производственного травматизма и профессиональных заболеваний работодатели могут направить до 20% сумм страховых взносов на обязательное социальное страхование. Объем используемых средств может быть увеличен до 30% при условии, что работодатель дополнительно направит средства на санаторно-курортное лечение работников предпенсионного возраста.
«Очень радует, что работодатели ответственно относятся к своим обязанностям и заботятся о здоровье своих сотрудников. В 2025 году более 152 миллионов рублей предприятия Югры направили на санаторно-курортное лечение работников предпенсионного возраста, более 261 миллиона рублей — на периодические медосмотры работников и свыше 229 миллионов рублей — на приобретение средств индивидуальной защиты для работников», — отметила Ольга Галюк, управляющий Отделением СФР по ХМАО – Югре.
Приём заявлений на компенсацию расходов по охране труда от работодателей продолжится до 1 августа. Заявки принимаются в электронном виде через портал Госуслуг. При этом предусмотрена возможность обращения страхователя за возмещением расходов непосредственно после проведённого одного из мероприятий, либо его части.
Обратиться с заявлением могут как государственные, так и частные предприятия, включая индивидуальных предпринимателей. Важное условие выделения средств — отсутствие задолженности по страховым взносам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний.
С 2026 года расширен список компенсируемых расходов: добавлены категории работников для прохождения обучения по охране труда, расширен перечень приобретаемого оборудования, установлена максимальная стоимость одного койка-дня на санаторно-курортное лечение работников (в 2026 году максимальная стоимость одного койко-дня — 15 027,31 рублей), предусмотрено возмещение расходов на санаторно-курортное лечение работников страхователя с учетом туристического налога.
Для получения консультации можно обратиться к специалистам Отделения СФР по ХМАО – Югре, позвонив в региональный контакт-центр для страхователей (8 34672 3-83-16) или в Телеграм-чат для страхователей (гиперссылка https://t.me/+M0kHpnHjRfUwNzcy).
