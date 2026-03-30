В Югре отметили 10-летие Росгвардии и 215-ю годовщину образования войск правопорядка
В Ханты-Мансийске в честь профессионального праздника — 10-летия Росгвардии и 215-й годовщины образования войск правопорядка — на площадке Национального центра «Россия» состоялся тожественный концерт.
Почетными гостями мероприятия стали губернатор Югры Руслан Кухарук, представители окружного правительства и Думы, органов местного самоуправления, руководители взаимодействующих правоохранительных органов, общественных организаций и религиозных конфессий, учащиеся образовательных учреждений региона, руководство, ветераны, личный состав Управления Росгвардии по ХМАО — Югре и члены их семей.
В зале «Обь» Национального центра «Россия» для посетителей центра был развернут агитационный пункт по оказанию содействия гражданам в поступлении в ВУЗы и на службу в подразделения войск национальной гвардии, а также организована выставка образцов вооружения спецподразделений Росгвардии и 3D-моделей «Работайте, братья», подготовленных сотрудником ОМОН «Стерх» и включающих порядка десяти единиц военной техники, выполненной с использованием 3D-печати.
Приветствуя собравшихся, глава региона отметил высокий вклад военнослужащих и сотрудников Росгвардии в обеспечение общественной безопасности и правопорядка, борьбу с терроризмом и экстремизмом, в том числе на территории специальной военной операции, а также в осуществление государственного контроля за обеспечением безопасности объектов топливно-энергетического комплекса и оборотом оружия в автономном округе.
В свою очередь начальник Управления Росгвардии по ХМАО — Югре полковник полиции Евгений Симаков выразил слова искренней благодарности и признательности представителям окружного правительства за всестороннюю поддержку, оказываемую войскам.
В зале присутствовали матери военнослужащих и сотрудников войск правопорядка, отдавших жизни при исполнении служебного долга. В память о них была объявлена минута молчания.
Отличившийся личный состав ведомства, представители общественности, внесшие значительный вклад в популяризацию службы, из рук губернатора Югры, председателя Думы округа, главного федерального инспектора по ХМАО — Югре и начальника территориального органа Росгвардии были поощрены медалями, нагрудными знаками, погонами к очередным специальным званиям, почетными грамотами и благодарственными письмами.
После завершения официальной части перед собравшимися выступили лучшие творческие коллективы Югры.