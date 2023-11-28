Фельдшеры станции скорой помощи в Сургуте спасли жизнь пациента с аритмогенным шоком
В 17:45 в оперативный отдел БУ «Сургутская городская клиническая станция скорой медицинской помощи» поступил вызов к мужчине 65 лет, с поводом «плохо с сердцем (боль за грудиной), трудно дышать». Бригада скорой медицинской помощи в составе фельдшеров Ташдановой Жумагуль и Кручинина Руслана уже через 9 минут прибыла на место вызова. Со слов пациента, сегодня после прогулки на улице, внезапно появилось учащенное сердцебиение, чувство нехватки воздуха, потливость и общая слабость. Только через 40 минут, когда симптомы не прошли, мужчина вызвал бригаду СМП.
Осмотрев пациента, фельдшеры выявили признаки аритмогенного шока, на электрокардиограмме зарегистрировано угрожающее жизни нарушение ритма сердца - желудочковая тахикардия. Бригада фельдшеров оперативно обезболила и ввела пациента в медикаментозный сон, провела электрическую кардиоверсию с использованием дефибриллятора. После нанесения электрического разряда у пациента был восстановлен синусовый ритм, аритмогенный шок купирован. В стабильном состоянии мужчина был транспортирован в профильный стационар, где был сразу госпитализирован.
Кручинин Руслан имеет стаж работы 8 лет, грамотный, высококвалифицированный специалист, в настоящее время готовится к аттестации на присвоение высшей категории.
Ташданова Жумагуль, несмотря на небольшой стаж работы 2 года, обладает в полной мере навыками для оказания экстренной медицинской помощи в самых сложных ситуациях, в сентябре 2023 года была участницей VI окружного конкурса профессионального мастерства на звание «Лучшая бригада скорой медицинской помощи Югры», где в составе команды заняла 3е место.
Благодаря высокому профессионализму фельдшеров, грамотному подходу в лечении и использованию современной аппаратуры, угроза для жизни пациента была устранена. Такое серьезное нарушение ритма как желудочковая тахикардия очень опасно для пациента, в любой момент возможно развитие фибрилляции желудочков и клинической смерти. Хотелось бы обратиться к жителям нашего города: «Если внезапно, без видимой причины, появляется потливость, выраженное головокружение и дискомфорт в области сердца, мы советуем Вам срочно вызвать скорую помощь. Это может спасти ваши жизни».
dzhmao.ru