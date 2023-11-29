О развитии образования в Югре
Директор департамента образования и науки Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Алексей Анатольевич Дренин в прямом эфире ответил на вопросы жителей Югры. Прямой эфир состоялся 28 ноября.
Сначала он рассказал об итогах 2023 года:
– Недавно мы закончили кампанию государственной итоговой аттестации 2023 года, и уже приступили к новой кампании. В этом году больше 10 тысяч ребят сдавали экзамены по уровню 11 классов, около 20 тысяч – по уровню 9 классов. Хочу отметить, средний балл ГИА по большинству предметов у нас превышает средний балл по России. Этот тренд мы сохраняем из года в год, это говорит о высокой подготовке наших обучающихся. В проведении государственной итоговой аттестации у нас задействовано более 5000 организаторов, технических специалистов. По мониторингу Рособрнадзора, Югра находится в зеленой зоне, это значит, что государственная итоговая аттестация была проведена на высоком уровне организации.
Также Алексей Дренин отметил, в 2023-2024 году вступил новый государственный образовательный стандарт, Югра успешно запустила все новые образовательные программы, новые подходы, это показатель высокого уровня организационной работы.
– Новелла 2022-2023 годов – Российское движение детей и молодёжи, – отметил А. Дренин. – На сегодня первичные организации созданы во всех общеобразовательных учреждениях, в ряде организаций дополнительного образования, в колледжах и ВУЗах. В российском движении детей и молодежи у нас уже более 22 тысяч ребят, которые вступают постепенно в ряды.
По словам Алексея Анатольевича, по итогам прошлого учебного года в Югре 633 ученика получили медали федерального уровня за особые успехи в обучении, 325 учеников получили медали регионального уровня. В этом году впервые было премирование выпускников-стобальников. За каждые сто баллов по итогам ЕГЭ выпускники получили по 100 тысяч рублей. Это было решение губернатора Югры Н.В. Комаровой. Аналогичная премия учреждена для победителей и призеров федерального этапа Всероссийской олимпиады школьников и их наставников – педагогов, которые их подготовили.
А. Дренин также отметил, что Югра находится на первом месте в стране по цифровому развитию отрасли образования:
– У нас в этом году появилась новая система на уровне дошкольного образования. Родители её высоко оценили, она пилотировалась в течение года в 22 муниципальных образованиях округа, в 25 дошкольных учреждениях. Это новелла, когда родители в режиме реального времени видят, что кушает ребёнок, его настроение, психоэмоциональная диагностика, которую ежедневно проводили воспитатели детских садов. С 1 сентября мы начали развертывание этой системы на все дошкольные образовательные организации округа.
Также директор департамента рассказал, что с 1 сентября ряд колледжей в Югре перешли на новые образовательные программы, программы профессионалитета. Проект был запущен по поручению Президента РФ В.В. Путина, реализуется на базе колледжа ЮГУ и Когалымского политехнического колледжа. 1240 студентов приняты на обучение по новым программам.
А. Дренин рассказал об уникальном проекте «Школа 21» – это центр профессиональной подготовки для граждан от 18 лет и старше, которые имеют возможность получить бесплатное образование по IT-отрасли. Набор производится три раза в год, срок обучения – 2,5-3 года, не имеет значения уровень образования, возможно поступление со школьным аттестатом. Проект реализуется совместно со Сбербанком.
– 1 сентября на базе Сургутского политехнического колледжа открылся Центр опережающей подготовки, это единое окно входа для получения профессии, можно обратиться и специалисты вам подскажут, в каком колледже можно пройти обучение, профессиональную переподготовку. Это краткосрочные программы, повышение квалификации, – отметил директор департамента.
Ещё один проект по уровню высшего образования, на который обратил внимание Алексей Анатольевич, Сургутский государственный университет принят в федеральный проект «Приоритет 20-30», суть которого состоит в развитии научных исследований. Он ежегодно с 2024 года будет получать стомиллионный грант на научные исследования. Это прекрасная возможность будущим выпускникам, поступив в этот ВУЗ по ключевым направлениям приоритета, это медицинские исследования – генетика, химия, IT-направления, поучаствовать в серьезных научных разработках.
Кроме того, в Югре ребята стабильно участвуют в огромном количестве олимпиад различного уровня, во многих из которых стали призёрами.
Затем А. Дренин рассказал о подарках первоклассникам от имени губернатора, которые ежегодно получают все дети региона, впервые перешагнувшие порог школы. Эти уникальные подарки разрабатываются по спецзаказу, это книга «Мой край – моя Югра», в которой не только рассказывается о Югре, в ней представлено большое количество заданий, различных интерактивных поделок, проект сопровождается онлайн. Есть сайт, в котором продолжается то, что не вошло в саму книгу. Издательство ежегодно в конце 1 класса проводит большой конкурс поделок с ценными призами, а лучшие поделки попадают в подарок следующего года.
Совсем скоро распахнёт свои двери филиал Пермского университета в Когалыме, общая мощность которого – 380 мест. Это большой кампус, включающий учебные корпуса, общежитие. Ввод в эксплуатацию планируется в декабре этого года, торжественное открытие пройдёт в феврале 2024 года с участием губернатора, представителей ЛУКойла, министерства образования и науки. Отметим, студенты уже приняты на 1 курс, часть студентов из Югры учатся пока дистанционно, часть из Перми, которые пока учатся там, но изъявили желание переехать после открытия в Когалым.
Затем Алексей Дренин рассказал о пяти общеобразовательных организациях, ввод в эксплуатацию которых ожидается в этом году, из них уже открыли свои двери школа на 1125 мест в Нижневартовске, школа с детским садом в Кондинском районе. До конца года ожидается открытие второго блока Гимназии №1 в г. Ханты-Мансийске на 600 мест и две школы в Кондинском районе. В 2024 году до конца года запланировано открытие еще 7 больших школ в Югре (более 1000 мест), из них 2 в Ханты-Мансийске (на гидронамыве и в СУ-967), в Белом Яру Сургутского района, Когалыме, Нягани, Урае, Сургуте.
На вопрос, в каком из колледжей в округе инвалид может получить образование, где есть доступная среда, А. Дренин ответил, что в 7 учебных организациях округа есть программа, адаптированная для обучения инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья, но туда зачисляют при заключении психолого-медико-педагогической комиссии. Они могут поступить в Нижневартовский строительный колледж, Советский, Сургутский, Лангепасский, Нижневартовский политехнический колледжи, Междуреченский, Ханты-Мансийский технолого-педагогический колледжи. Для этого нужно обратиться в отдел профессионального образования департамента образования и науки Югры. Начальник отдела Анна Николаевна Аксарина проконсультирует по всем необходимым вопросам. Если человек не смог поступить на бюджетной основе, то можно попробовать на коммерческой основе, тогда правительство автономного округа в лице департамента образования компенсирует затраты, понесённые на образование.
Надежда Рагимова