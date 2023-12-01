Наступающий год объявлен годом народного сплочения в Югре
Об этом стало известно в ходе ежегодного отчёта губернатора Натальи Комаровой о работе правительства Югры, инвестиционного послания и обращения к жителям, депутатам окружной Думы и представителям общественности региона. Оно прошло 28 ноября на 26 заседании думы Югры в здании КТЦ «Югра-Классик».
В основу ежегодного обращения к населению вошли результаты цикла встреч с жителями всех 22 муниципалитетов, которые Наталья Комарова проводила последние несколько месяцев. В отчёте она отразила результаты и задачи по всем направлениям: экономика, социальная сфера, идеология и др. В нем были озвучены именно те вопросы, которые в первую очередь волнуют жителей региона.
– Наша главная задача – повышение качества жизни югорчан. Для этого в регионе реализуются 12 национальных проектов, направленных на достижение национальных целей, инициированных Президентом Российской Федерации, – отметила Н.В. Комарова.
Она назвала отдельные результаты по реализации всех национальных проектов. Югра занимает 6-ую позицию среди субъектов Российской Федерации – лидеров по ожидаемой продолжительности жизни и с наилучшими показателями по коэффициенту естественного прироста; в тройке лучших регионов страны по качеству медицинской помощи.
– За 10 месяцев 2023 года высокотехнологичную медицинскую помощь получили 14 248 человек. Системно работаем так, чтобы югорчане получали такую помощь, не выезжая за пределы региона, – сказала губернатор.
Также она отметила, для правительства региона приоритетом является выполнение социальных обязательств. В 2023 году в регионе обеспечено оказание 91 меры социальной поддержки. Их получили 450 тысяч югорчан.
– На достижение цели «Комфортная и безопасная среда для жизни» направлены национальные проекты «Жилье и городская среда», «Безопасные и качественные дороги» и «Экология». Во многом именно этим вопросам посвящена наша общая программа «Карта развития Югры», – сказала Н.В. Комарова.
В 2023 году в Югре планируется ввести в эксплуатацию более 900 тысяч квадратных метров жилья – это почти 14 тысяч новых квартир.
Еще один важный запрос югорчан – чистая вода. Н.В. Комарова в своем отчете отметила, введены в эксплуатацию водоочистные сооружения в Федоровском Сургутского района, завершена реконструкция водоочистных сооружений в Нефтеюганске, до конца года – в Приобье. Эксплуатация этих сооружений позволит обеспечить ещё 134,3 тысячи человек чистой водой.
Говоря о ремонте и строительстве дорог в Югре, Н.В. Комарова отметила и о строительстве моста в Сургуте:
– С опережением контрактных сроков реализуем проект национального значения – строительство второго мостового перехода через Обь в районе Сургута. Протяженность мостового перехода с подходами – 45,56 километров. В составе проекта также 4 моста и 3 путепровода: 1 через железную дорогу, 2 в составе транспортных автодорожных развязок.
В этом году в Югре проведена XX Международная экологическая акция «Спасти и сохранить». В ней приняли участие 87 стран, 82 региона России, более 6 миллионов человек.
Ханты-Мансийску в этом году Президентом Российской Федерации было присвоено почетное звание «Город трудовой доблести». В рейтинге Минстроя по индексу качества городской среды Ханты-Мансийск четвертый год подряд признан самым комфортным городом в категории крупные и большие города в своей размерно-климатической группе.
Наталья Владимировна поблагодарила команды муниципальных образований, правительства автономного округа, Думы автономного округа за работу, вклад в развитие территорий.
Также губернатор рассказала об основных направлениях инвестиционной политики на 2024 год, о задачах из повестки работы Команды Югры. В ходе встреч с гражданами уже сформирована «Дорожная карта», определены ключевые приоритеты развития региона.
Она отметила о том, что планируется строительство в Ханты-Мансийске крупнейшего в Уральском федеральном округе рыбоперерабатывающего комплекса. Этот проект позволит в 2025 году увеличить объем рыбопереработки на 1800 тонн в год, повысив самообеспеченность региона рыбной продукцией на 5%. Это ещё один шаг к обеспечению продовольственной безопасности региона.
22 ноября Президент Российской Федерации В.В. Путин подписал Указ о проведении в России в 2024 году Года семьи. Решение опиралось на мнение большинства россиян, а также на необходимость возродить и сберечь традиции многодетности. В Югре поддержка семей с детьми всегда была и остается одной из приоритетных задач правительства округа. Н.В. Комарова рассказала о расширении категории получателей Югорского семейного капитала, со следующего года его можно будет получить при рождении второго или последующих детей в семье, будет проиндексирован его размер.
Так, с 1 января 2024 года размер Югорского семейного капитала достигнет 177 тысяч рублей. После введения новой меры в 2024 году его смогут получить более 3,6 тысяч граждан, в 2025 году – 9 810 человек, в 2026 году – 9 680. Ранее размер выплаты составлял 150 тысяч рублей. В 2023 году таким правом воспользовались 3 434 семей.
Опираясь на результаты народного голосования, Наталья Владимировна объявила 2024 год в Югре Годом народного сплочения – сплочения друг с другом, вокруг России, вокруг нашего Президента, сплочения югорчан в Команду Югры – Команду Развития нашего региона. Эта тема в настоящее время особенно актуальна для всей России.
В честь ознаменования 2024 года Годом народного сплочения губернатор Югры запустила эстафету по передаче теплых рукопожатий. Первым в цепочке стал югорчанин Марк Шагин, который на встрече с жителями Сургутского района передал через губернатора подарок Президенту России Владимиру Путину в связи с его днем рождения.
«Марк, раз мы в одной команде, давай запустим с тобой эстафету рукопожатий. Пусть наша эстафета пройдет по всей территории нашей Югры, станет символом нашего сплочения, передадим наше теплое, сильное, уверенное, северное рукопожатие Команды Югры нашему Президенту», – отметила Наталья Комарова.
Напомним, предложение о возможности югорчанам самим выбрать тему для будущего года было озвучено жителями Сургутского района. По поручению Натальи Комаровой обсуждение было организовано в тот же день на портале «Открытый регион – Югра» в разделе «Главная тема 2024 года в Югре». Всего с 7 октября по 19 ноября 2023 года от жителей округа поступило 2062 варианта тем, наиболее популярные и актуальные из них были вынесены на голосование, которое завершилось накануне, 29 ноября.
По завершении заседания председатель Думы округа Борис Хохряков прокомментировал выступление главы региона.
– Отчет очень содержательный, конкретный. Много позиций, по которым Ханты-Мансийский округ двигается вперед в числе первых. Самое главное, что мне понравилось – все эти достижения Югры сделаны Командой Югры под руководством Натальи Владимировны Комаровой. И если говорить о магистральном направлении достижения результатов на будущий год, то это призыв к тому, чтобы мы работали вместе.
Надежда Рагимова