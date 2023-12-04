Министр здравоохранения страны вручил главному врачу ОКБ Ханты-Мансийска заслуженную награду победителя
Мы уже писали о том, что главный врач ОКБ Ханты-Мансийска Елена Кутефа стала победителем Всероссийского конкурса врачей в номинации «Лучший руководитель медицинской организации». Михаил Мурашко вручил награду и приветствовал победителей конкурса:
—Это люди, имеющие высокие профессиональные навыки и мастерство, люди, которые обладают навыками наставника — человека, который в том числе передаëт свои знания молодым специалистам, который умеет сам быстро развиваться и адаптироваться к сегодняшним ситуациям. Эти качества необходимы нашей системе здравоохранения.
Главный врач Окружной клинической больницы города Ханты-Мансийска обратилась со сцены к медицинскому сообществу:
- Уважаемые участники! Михаил Альбертович! Награда лучшему руководителю – это всегда отражение награды всему коллективу. Спасибо большое за ваш выбор. Я благодарна и горда работать в этом замечательном коллективе Окружной клинической больницы города Ханты-Мансийска.
Кроме того, Елена Кутефа считает, что победа достигнута благодаря доверию Департамента здравоохранения Югры, коллег и руководителей медицинских организаций региона, благодаря поддержки семьи, учителей и самому главному наставнику - маме - главному врачу Людмиле Житковой, отдавшей 17 лет здравоохранению округа.
В первые дни декабря в Москве проходил 2-й Национальный конгресс с международным участием «Национальное здравоохранение — 2023» в рамках Международной форума «Россия» на ВДНХ.
Специалисты ОКБ Ханты-Мансийска в составе команды здравоохранения Югры представили выставку медицинского учреждения, где посетители и гости мероприятия смогли пройти обследования методом спирометрии (современный и безопасный способ диагностики и контроля болезней легких и патологий сердечно-сосудистой системы), а также проверить остроту зрения путем автоматической рефрактометрии.
Всего за два дня работы Конгресса специалисты ОКБ Ханты-Мансийска обследовали более 650 человек. А всего команда здравоохранения Югры провела чек-ап организма более 1000 желающим!
Отзывы посетителей выставки были такими: «высокий уровень и ответственное отношение к здоровью граждан у региона», «ваш стенд самый популярный, спасибо».