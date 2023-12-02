В Ханты-Мансийске определились победители гонки преследования на Кубке России по биатлону
Кирилл Бажин из Свердловской области стал победителем мужской гонки преследования на втором этапе Кубка России по биатлону.
Соревнования состоялись сегодня на трассе Центра зимних видов спорта им. А.В. Филипенко в Ханты-Мансийске. Спортсмены выходили на старт в соответствии с местами, занятыми накануне в спринте, и с отставанием, сложившимся по итогам вчерашней гонки. Ее результаты были очень плотными, что обещало в пасьюте острую борьбу.
Первым на старт вышел победитель спринта Эдуард Латыпов, но всего лишь через 2,8 секунды после него на трассу убежал занявший второе место Евгений Сидоров, а через 9,2 секунды – Антон Смольский. В пределах 40 секунд от лидера стартовали Кирилл Бажин, Роман Еремин, Антон Бабиков, Дмитрий Лазовский и Александр Логинов.
Все ждали, что основная борьба развернется между Латыповым и белорусом Смольским. Но уже на первом рубеже оба допустили по промаху, и в битву за медали включились другие биатлонисты. Прежде всего Логинов и Бажин. Долгое время не сдавал позиций и главная сенсация вчерашнего дня Евгений Сидоров, до поры стрелявший без промаха и возглавлявший гонку. Но до конца справиться со стрельбой ему не удалось.
В итоге борьбу за «золото» повели опытнейший турнирный боец Логинов и дерзкий претендент Бажин. У Александра, к слову, который давно не радовал болельщиков большими победами, с мотивацией тоже было все отлично. Тем не менее, уралец на финишном отрезке сумел обставить титулованного соперника и завоевал золотую медаль. Похоже, в этом сезоне 25-летний спортсмен готов бросить вызов признанным фаворитам. После финиша Кирилл признался, что морозец, который установился в Ханты-Мансийске к гонкам второго этапа, помехой ему не стал.
«Сегодня холода не помешали, погода поприятнее, чем вчера. Ошибки сегодня были, в том числе на огневом рубеже. И холод все равно мышцы немного сковывал. Борьба была до последнего огневого рубежа, где все и решалось. Кто-то где-то отыгрывал «ногами», удалось до конца дотерпеть», – поделился впечатлениями победитель пасьюта.
Для Кирилла это уже третья победа на двух этапах Кубка России. Неделю назад он взял по «золоту» в сингл-миксте и смешанной эстафете в составе сборной Свердловской области. Логинов – второй, Латыпов – третий. Эдуард поблагодарил болельщиков, которые презрели холода и заполнили трибуны биатлонного центра.
«Стрельба в начале у меня сегодня не задалась. Хотел быстро отстреляться, но немножко не получилось, чуть-чуть не доработал. Хотел быстрее и надежнее. Получилось ненадежно, но быстро. В такую погоду тяжело бежится. Вчера не заклеивался – обморозил лицо. Сегодня утеплился, и было полегче. Вроде привыкли уже, но здоровье надо беречь. Во время стрельбы стараешься абстрагироваться, но я слышу поддержку болельщиков. Приятно, что в такой мороз пришло столько зрителей. В частности за меня много людей сегодня болели, я им очень благодарен. Спасибо», - сказал Латыпов.
В шестерку также попали Карим Халили, Антон Смольский и «Джокер» российского биатлона Александр Поварницын. Югорчанам за высокие места побороться не удалось. Петр Пащенко и Алексей Вагин стартовали с 20 и 21 мест, уже до начала гонки проигрывая лидеру более минуты.
Возможно, хозяевам трассу удастся ярче проявить себя в завтрашнем масс-старте. А сегодня болельщиков ждет женская гонка преследования, где в первой десятке стартуют наши биатлонистки Кристина Резцова (2 место в спринте, 15 секунд отставания от победителя Наталии Шевченко) и Елизавета Каплина (8 место, 36 секунд). Возможно, в борьбу вклинятся Ксения Довгая (13, 1 минута 7 секунд) и Екатерина Носкова (14, 1 минута 13 секунд). Начало гонки в 15.15.
Напомним, ранее мы рассказали о том, что югорчанин Никита Поршнев неожиданно для всех объявил о завершении карьеры. Однако в СБР предполагают, что наш биатлонист в течение сезона все же вернется на соревнования.