Преподаватель колледжа из Югры вошла в десятку победителей профессионального конкурса «Флагманы образования»
В Москве подвели итоги профессионального конкурса «Флагманы образования» президентской платформы «Россия – страна возможностей».
По итогам соревнований, которые проходили на площадке Президентской академии (РАНХиГС), десять конкурсантов стали победителями. Проект реализуется при поддержке Минпросвещения России. В число победителей вошла Мария Кузьмина – преподаватель русского языка и литературы Советского политехнического колледжа.
«Занятия Марии Владимировны любят все студенты. В Год педагога и наставника это важная победа для всей Югры. Югорчане рады за вас, уважаемая Мария Владимировна. Поздравляем!»— отметила успех советчанки губернатор Югры Наталья Комарова.
К дистанционному этапу конкурса были допущены 14 195 управленцев в сфере образования и 57 635 педагогов. 2183 конкурсанта, набравшие наибольшее количество баллов, встретились в очных региональных полуфиналах в октябре. По итогам регионального этапа 265 управленцев в сфере образования и педагогов, набравшие наибольшее количество баллов, были приглашены к участию в финалe.
«Запрос на современных квалифицированных управленцев в педагогической сфере — колоссальный. Вспомнились слова Отто фон Бисмарка, что войны выигрывают не генералы, а школьные учителя. Долгосрочная конкурентоспособность страны определяется вами», – отметил первый заместитель руководителя администрации Президента Российской Федерации Сергей Кириенко.