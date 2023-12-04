Югорские россыпи

15 265 югорских семей с начала года получили единовременную выплату при рождении ребенка – разовую меру поддержки, которую ОСФР по ХМАО – Югре предоставляет одному из родителей. Всего на финансирование этой выплаты фонд направил семьям Югры более 500 миллионов рублей.