Югорские россыпи
В Ханты-Мансийской школе для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья прошла выставка, представляющая культуру народа манси «Югорские россыпи». Мероприятие состоялось 27 ноября, и было организовано учителями швейного дела И.Н. Скосыревой и Л.Ф. Меленчук
На выставке были представлены: традиционные наряды народа манси; плетенные бисерные украшения и нагрудные из сукна и меха, с вышивкой из бисера; домашняя утварь, сделанная из бересты и дерева, украшенная орнаментами; куклы «акань», сумка из сукна «тучан», а также игрушки, с которыми дети имели возможность поиграть, но особой популярностью пользовались куклы из коллекции Тедди Долл «лесные жители».
Тедди Долл – это кукла с человеческим личиком и телом животного, например, кролика или мишки. Эти небольшие игрушки сделаны из пластика и плюша. У них крутятся лапки, а одежда сшита вручную и украшена бисерными изделиями. Тедди Долл привлекают внимание своим ярким и необычным видом.
Также на выставке была возможность через представленные подборки книг и альбомов ознакомиться с традиционными мансийскими орнаментами и узнать, что каждый из них означает. Основные узоры на одежде манси – это изображения, связанные с природой и животными (листья, шишки, фигуры птиц), что говорит о связи народа с природой.
Одной из ярких особенностей традиционного костюма народа манси являются цветные украшения из бисера с разными необычными рисунками.
Чаще всего манси в своей одежде и украшениях используют 3 цвета: синий, символизирующий реки и озера; белый, обозначающий снег и зеленый, цвет природы.
Наталья Скосырева