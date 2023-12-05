Офицеры Росгвардии приняли участие в пленарном заседании регионального этапа XXXII Международных Рождественских образовательных чтений в Югре
РОСГВАРДИЯ сообщает: В Ханты-Мансийске психолог (полиграфолог) отделения военно-политической работы Управления Росгвардии по ХМАО – Югре капитан Николай Вильхов и начальник пресс-службы ведомства подполковник полиции Наталья Васильченко приняли участие в пленарном заседании регионального этапа XXXII Международных Рождественских образовательных чтений «Православие и отечественная культура: потери и приобретения минувшего, образ будущего».
В мероприятии, которое состоялось в концертно-театральном центре «Югра-классик» под председательством митрополита Ханты-Мансийского и Сургутского Павла в присутствии Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Натальи Комаровой представители регионального правительства, Думы и Департамента образования и науки округа, а также администрации г. Ханты-Мансийска обсудили, как в современном мире сохранить и укрепить традиционные духовно-нравственные российские ценности и культурно-историческое наследие.
Международные Рождественские образовательные чтения стали уникальной дискуссионной площадкой для обсуждения различных идей, подходов, оценок и методологий применительно к сферам образования и современной культуры. Это одно из наиболее значимых мероприятий, на котором подводятся итоги ушедшего года, выстраивается перспектива развития церковно-государственного и общественного взаимодействия.
Региональные этапы Рождественских образовательных чтений проходят на территории всех субъектов Российской Федерации. В программе мероприятий – работа тематических площадок, на одной из которых росгвардейцы встречались с председателем отдела по взаимодействию с казачеством и силовыми структурами Ханты-Мансийской епархии иереем Вадимом Павловским, чтобы обсудить актуальные вопросы сотрудничества.
«В рамках утвержденного плана мероприятий по взаимодействию территориального управления Росгвардии с представителями Ханты-Мансийской митрополии в течение года с личным составом ведомства проводились встречи, посвященные изучению, сохранению и развитию духовных и исторических традиций Российского воинства, а также совместные мероприятия с подшефными школьниками и кадетами, направленные на воспитание культуры межнационального и межконфессионального общения среди подрастающего поколения», – подвел итоги мероприятия начальник Управления Росгвардии по ХМАО – Югре полковник полиции Евгений Симаков.
Пресс-служба Управления Росгвардии по ХМАО – Югре