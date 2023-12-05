В Югре пройдёт мастерская сообществ «Комунада»
С 13 по 17 декабря в Ханты-Мансийске представители коренных народов Югры и креативных индустрий, занятых в сохранении и продвижении традиционных промыслов и ремесел, соберутся на мастерскую сообществ «Комунада».
Организаторами Форума выступают Департамент молодежной политики, гражданских инициатив и внешних связей автономного округа, фонд «Центр гражданских и социальных инициатив Югры» и интернет-журнал – альманах улиц «ХОЛОД» (г. Сургут).
«Комунада» – проект, объединяющий людей из разных направлений в крепкое сообщество для создания уникальных решений и продуктов. В этом году организаторы делают акцент на развитии креативных индустрий в сфере истории, культуры и промыслов обских угров. Мастерская пройдёт по таким направлениям, как блогинг, мода, музыка, туризм и промыслы.
За пять дней мастерской сообществ её участники под руководством опытных наставников смогут развить своё дело или идею до бизнес-модели: из мотива – написать этно-фолк альбом для продвижения на Яндекс.Музыке, из любви к округу – разработать туристический тур, из экологично собранных ягод – упаковать дикоросы для продажи на маркетплейсах.
Зарегистрироваться на мастерскую можно до 7 декабря по ссылке: ugranko.ru/comunada.