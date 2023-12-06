На Международную выставку «Завещание предков» поступило около пятисот работ
В филиале ГРДНТ им. В.Д. Поленова «Финно-угорский культурный центр Российской Федерации» завершился приём творческих работ на IX Международную выставку детского творчества по мотивам финно-угорских сказок, легенд и преданий «Завещание предков». В скором времени к их оценке приступит компетентное жюри из числа представителей учреждений культуры, искусства, образования, национальной политики и кинотворчества.
В конкурсе приняли участие воспитанники школ искусств, кружков декоративно-прикладного творчества, видеостудий и других центров дополнительного образования детей, а также – индивидуальные конкурсанты в возрасте от 5 до 17 лет. Они смогли продемонстрировать свое мастерство в номинациях: «Живопись», «Графика», «Декоративно-прикладное творчество», «Мультимедийное творчество». Новинками стали категория «Социальная этнокультурная реклама» и специальная номинация, приуроченная к Году педагога и наставника.
Всего на конкурс поступило 475 заявок из 17 регионов России: Республики Башкортостан, Республики Карелия, Республики Коми, Республики Марий Эл, Республики Мордовия, Удмуртской Республики, Ненецкого автономного округа, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Красноярского края, Пермского края, Ленинградской, Мурманской, Псковской и Омской областей. Впервые были зарегистрированы участники из Пензенской и Самарской областей, Ставропольского края и зарубежные участники из Республики Беларусь.
Наибольший интерес у участников вызывала номинация «Живопись». В ней зафиксировали больше двухсот работ.
После оглашения результатов будет создана выставочная галерея, которая отправится в путешествие по регионам Российской Федерации.
Организатор – филиал ГРДНТ им. В. Д. Поленова «Финно-угорский культурный центр Российской Федерации».
Отдел информации
филиала ГРДНТ им. В.Д. Поленова «Финно-угорский культурный центр Российской Федерации»