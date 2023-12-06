Более 15 тысяч семей в Югре получили единовременную выплату при рождении ребенка с начала года
15 265 югорских семей с начала года получили единовременную выплату при рождении ребенка – разовую меру поддержки, которую ОСФР по ХМАО – Югре предоставляет одному из родителей. Всего на финансирование этой выплаты фонд направил семьям Югры более 500 миллионов рублей.
В этом году размер пособия с учетом районного коэффициента составляет от 22 909,03 до 34 363,55 рублей.
Работающий родитель должен обратиться к своему работодателю, чтобы получить пособие.
Неработающему родителю для оформления выплаты нужно подать заявление в течение 6 месяцев с момента рождения ребенка через портал госуслуг, в многофункциональный центр, который оказывает такую услугу. Заявление также принимается в клиентских службах Социального фонда.
«Хочу обратить внимание что Социальный фонд предоставит пособие только если оба родителя ребенка не работают. Если один из родителей ведет трудовую деятельность, то пособие будет предоставлено по месту работы» – подчеркнула Татьяна Зайцева управляющий ОСФР по ХМАО – Югре.
Выплата положена всем российским семьям независимо от уровня дохода и предоставляется на каждого ребенка. Получить средства могут также опекуны, усыновители или приемные родители ребенка.
Подробнее о выплате на сайте Социального фонда России: https://sfr.gov.ru/grazhdanam/families_with_children/birth
Информация предоставлена Пресс-службой ОСФР по ХМАО-Югре