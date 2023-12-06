Трое югорчан получили от регионального Отделения СФР новые автомобили Lada Granta
Сотрудники Отделения Социального фонда России по ХМАО – Югре вручили трем жителям округа, которые ранее пострадали на производстве, ключи от новых автомобилей Lada Granta. Машины имеют ручное управление и механическую коробку передач. Оснащение транспортных средств соответствует индивидуальным особенностям и физическим возможностям новых владельцев.
В рамках реабилитации пострадавшие на производстве имеют право на обеспечение специальным транспортным средством. Основанием для предоставления автомобиля является программа реабилитации пострадавшего в результате несчастного случая на производстве или профессионального заболевания. Срок эксплуатации автомобиля составляет 7 лет.
Отделение Социального фонда России также компенсирует затраты на горюче-смазочные материалы, техническое обслуживание и возмещает расходы за один капитальный ремонт транспортного средства в течение срока эксплуатации.
«Эти автомобили специально адаптированы с учетом индивидуальной особенности гражданина. Такая мера государственной поддержки значительно облегчает жизнь людей, пострадавших на производстве, позволяет им вести активный образ жизни, а также продолжать трудовую деятельность», — рассказала Татьяна Зайцева управляющий Отделением СФР по ХМАО – Югре.
Напомним, что помимо выдачи транспортных средств, Социальный фонд финансирует дополнительные расходы на медицинскую, социальную и профессиональную реабилитацию застрахованных лиц, пострадавших на производстве. Им оплачивается протезирование, санаторно-курортное лечение, переобучение. Кроме того, в случае необходимости, пострадавшим предоставляются необходимые технические средства реабилитации.
Информация предоставлена Пресс-службой ОСФР по ХМАО-Югре