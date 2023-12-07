13 декабря будут подведены итоги второго межрегионального марафона детских и любительских мультфильмов «Это все моя Россия»
Организатором марафона, направленного на сохранение, поддержку и развитие местных этнокультурных традиций, выступила Государственная библиотека Югры. С апреля по ноябрь 2023 года было прислано 57 мультфильмов со всей России, были представлены: Улан-Удэ, Сыктывкар, Кызыл, Краснодар, Амурск, Вологда, Черняховск, Новосибирск, Пенза, Заречный, Рязань, Златоуст, Челябинск, Катав-Ивановск, Снежинск, Москва, Санкт-Петербург, Югорск, Екатеринбург. Познакомиться с творчеством талантливых мультипликаторов можно по ссылке: https://rutube.ru/plst/320914/.
13 декабря в 14:00 часов на торжественном закрытии мультмарафона в Штабе общественной поддержки Единой России по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. Энгельса, 45, а также подключившись к прямой трансляции мероприятия: https://ok.ru/live/7406400839211 можно будет узнать имена победителей!
На базе Государственной библиотеки уже шесть лет для детей работает мультстудия «Шелкопряд», работы которой участвовали в разных конкурсах и получали награды всероссийского и международного уровня. Участники мультстудии знакомились с национальной литературой малочисленных народов Севера через произведения мансийской писательницы Маргариты Анисимковой. Один из главных героев Маргариты Кузьминичны – вогул (манси) Ерофей Анямов рассказывает байки про охоту или рыбалку, которые вполне могли случиться на самом деле, а могли быть выдумкой.
В Окружной библиотеке в 2020 году при поддержке гранта Губернатора Югры был создан мультфильм «Невероятные приключения вогула Ерофея Анямова» по мотивам этого произведения, вторая часть создана в 2023 году при поддержке Департамента культуры ХМАО-Югры.
В рамках реализации проекта по созданию мультфильма в 2023 году проводился окружной конкурс детских рисунков «Невероятная Югра». Участники конкурса (от 6 до 16 лет) могли нарисовать свой портрет Ерофея или свою малую Родину. Награждение победителей конкурса рисунков также состоится на торжественном мероприятии.
БУ ХМАО-Югры “Государственная библиотека Югры”