40 югорчан получили награды за эффективное ведение госпабликов в соцсетях

В Югре в рамках форума «Госпаблики Югры. Итоги — 2023» наградили лучших администраторов официальных страниц органов власти и бюджетных организаций. Почетные грамоты за эффективную работу и личный вклад в обеспечение диалога власти и жителей получили 40 югорчан.