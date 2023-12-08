40 югорчан получили награды за эффективное ведение госпабликов в соцсетях
В Югре в рамках форума «Госпаблики Югры. Итоги — 2023» наградили лучших администраторов официальных страниц органов власти и бюджетных организаций. Почетные грамоты за эффективную работу и личный вклад в обеспечение диалога власти и жителей получили 40 югорчан.
Награды вручили первый заместитель губернатора округа Алексей Шипилов и руководитель ЦУР Югры Валентина Колпакова.
Как отметил Алексей Шипилов, официальные страницы органов власти и бюджетных учреждений в социальных сетях позволяют югорчанам получать достоверную информацию, а также обеспечивают качественную обратную связь между представителями власти, руководителями организаций и жителями.
«Сложно представить в современных реалиях, что, имея представительство в соцсетях, кто-то игнорирует комментарии или вопросы, которые поступают в личные сообщения», — отметил Алексей Шипилов.
Валентина Колпакова добавила, что в Югре госпаблики динамично развиваются и количество подписчиков постоянно растет.
«Мы, в свою очередь, обучаем администраторов страниц правилам работы в соцсетях и коммуникации с людьми», — отметила руководитель ЦУРа автономного округа.
Среди награжденных специалист по связям с общественностью Нижневартовской окружной клинической больницы Елена Потапова. По ее словам, выход учреждения в «онлайн» позволил перейти на новый уровень общения с пациентами.
«Госпаблики — это наше все. Мы очень многим людям помогли решить их проблемы, и это главное. Система не идеальна, и то, что мы можем помогать людям, бесценно», — отметила Елена Потапова.
Также были награждены специалисты других медучреждений региона, представителей сферы культуры, спорта, труда и занятости населения, молодежных центров, а также сотрудники органов власти и СМИ.
Отметим, что в Югре действует более 1,5 тысячи госпабликов. На них подписаны почти 1 миллион пользователей социальных сетей. Это результаты года работы в рамках закона об обязательном ведении официальных страниц госорганизаций в соцсетях.
Напомним, что в столице Югры проходит традиционный форум медиасообщества. Подробнее об этом UGRA-NEWS.ru сообщал ранее.