Форма поиска

Для слабовидящих

Подведены итоги конкурса комиксов «В мире сказок и легенд»

11.12.2023

На детский окружной конкурс комиксов на обско-угорских языках «В мире сказок и легенд», организованный объединённой редакцией национальных газет «Ханты ясанг» и «Луима сэрипос», поступило 104 работы, из них на хантыйском языке – 44 комикса, на мансийском языке – 60 комиксов. Участие в нём приняли ребята из Берёзовского, Октябрьского, Сургутского, Белоярского, Нижневартовского, Кондинского районов, из городов – Югорска, Ханты-Мансийска, Радужного и Мегиона. 
Итоги подвёл Экспертный совет, в состав которого вошли известные деятели культуры, науки, работники средств массовой информации, общественные деятели Югры из числа коренных малочисленных народов Севера. Победителей выявили в двух возрастных категориях: 6-12 лет и 13-18 лет на хантыйском и мансийском языках в отдельности. По решению Экспертного совета победителями конкурса комиксов на обско-угорских языках «В мире сказок и легенд» стали: 
Возрастная категория 6-12 лет, работы на хантыйском языке:
1 место – Сульманов Лев, г. Ханты-Мансийск


2 место – Горлов Лев, г. Мегион


3 место – Плеханов Кирилл, г. Ханты-Мансийск  


Возрастная категория 6-12 лет, работы на мансийском языке:
1 место – Анямова Варвара, д. Хулимсунт, Берёзовский район


2 место –  Петрова Анна, с. Саранпауль, Берёзовский район


3 место – Карсканова Владислава, д. Нижние Нарыкары, Октябрьский район


Возрастная категория 13-18 лет, работы на хантыйском языке: 
1 место –  Шеманчук Дарья, п. Талинка, Октябрьский район

2 место – Поспелова Татьяна, с. Теги, Берёзовский район


3 место – Мингалимов Тимур, г. Мегион


Возрастная категория 13-18 лет, работы на мансийском языке:
1 место – Алгадьева Надежда, д. Хулимсунт, Берёзовский район


2 место – Мурадымов Михаил, д. Хулимсунт, Берёзовский район


3 место – Лонгортова Анастасия, г. Ханты-Мансийск 


Кроме этого, Экспертный совет решил отметить специальными призами Нуриеву Евгению из посёлка Сосьвы Берёзовского района и Рыбачкина Елисея из села Угута Сургутского района. 


Ребята, занявшие призовые места, будут награждены дипломами и ценными подарками. Все конкурсанты получат электронные сертификаты участников. 
Напомним, организатором детского конкурса комиксов на обско-угорских языках «В мире сказок и легенд» выступила объединённая редакция национальных газет «Ханты ясанг» и «Луима сэрипос». Приём заявок проходил с 1 мая по 15 ноября 2023 года. На конкурс принимались рисунки по мотивам мифов, преданий и сказок коренных малочисленных народов Севера. Спонсором конкурса стала общественная организация коренных малочисленных народов Севера «Спасение Югры».
Объединённая редакция национальных газет «Ханты ясанг» и «Луима сэрипос» поздравляет победителей и призёров с победой, а также выражает слова благодарности спонсору общественной организации «Спасение Югры». 

Остальные работы доступны по ссылке
Людмила Теткина

11.12.2023

11.12.2023