Подведены итоги конкурса комиксов «В мире сказок и легенд»
На детский окружной конкурс комиксов на обско-угорских языках «В мире сказок и легенд», организованный объединённой редакцией национальных газет «Ханты ясанг» и «Луима сэрипос», поступило 104 работы, из них на хантыйском языке – 44 комикса, на мансийском языке – 60 комиксов. Участие в нём приняли ребята из Берёзовского, Октябрьского, Сургутского, Белоярского, Нижневартовского, Кондинского районов, из городов – Югорска, Ханты-Мансийска, Радужного и Мегиона.
Итоги подвёл Экспертный совет, в состав которого вошли известные деятели культуры, науки, работники средств массовой информации, общественные деятели Югры из числа коренных малочисленных народов Севера. Победителей выявили в двух возрастных категориях: 6-12 лет и 13-18 лет на хантыйском и мансийском языках в отдельности. По решению Экспертного совета победителями конкурса комиксов на обско-угорских языках «В мире сказок и легенд» стали:
Возрастная категория 6-12 лет, работы на хантыйском языке:
1 место – Сульманов Лев, г. Ханты-Мансийск
2 место – Горлов Лев, г. Мегион
3 место – Плеханов Кирилл, г. Ханты-Мансийск
Возрастная категория 6-12 лет, работы на мансийском языке:
1 место – Анямова Варвара, д. Хулимсунт, Берёзовский район
2 место – Петрова Анна, с. Саранпауль, Берёзовский район
3 место – Карсканова Владислава, д. Нижние Нарыкары, Октябрьский район
Возрастная категория 13-18 лет, работы на хантыйском языке:
1 место – Шеманчук Дарья, п. Талинка, Октябрьский район
2 место – Поспелова Татьяна, с. Теги, Берёзовский район
3 место – Мингалимов Тимур, г. Мегион
Возрастная категория 13-18 лет, работы на мансийском языке:
1 место – Алгадьева Надежда, д. Хулимсунт, Берёзовский район
2 место – Мурадымов Михаил, д. Хулимсунт, Берёзовский район
3 место – Лонгортова Анастасия, г. Ханты-Мансийск
Кроме этого, Экспертный совет решил отметить специальными призами Нуриеву Евгению из посёлка Сосьвы Берёзовского района и Рыбачкина Елисея из села Угута Сургутского района.
Ребята, занявшие призовые места, будут награждены дипломами и ценными подарками. Все конкурсанты получат электронные сертификаты участников.
Напомним, организатором детского конкурса комиксов на обско-угорских языках «В мире сказок и легенд» выступила объединённая редакция национальных газет «Ханты ясанг» и «Луима сэрипос». Приём заявок проходил с 1 мая по 15 ноября 2023 года. На конкурс принимались рисунки по мотивам мифов, преданий и сказок коренных малочисленных народов Севера. Спонсором конкурса стала общественная организация коренных малочисленных народов Севера «Спасение Югры».
Объединённая редакция национальных газет «Ханты ясанг» и «Луима сэрипос» поздравляет победителей и призёров с победой, а также выражает слова благодарности спонсору общественной организации «Спасение Югры».
Остальные работы доступны по ссылке
Людмила Теткина