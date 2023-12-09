Открылась выставка к Дню рождения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
Стало уже многолетней традицией музея отмечать эту дату открытием выставки из цикла «История семьи в истории страны. След прожитой жизни». Выставка «Потомки рода Неттиных поселения Хосум курт» посвящена одной из веток рода, проживавших в селении Древние Теги Берёзовского района.
Восемь поколений представляет генеалогическая сетка родословной тружеников, носителей хантыйской культуры, знающих историческое прошлое своей семьи, помнящих и почитающих своих предков, воспевающих память о них в стихах и песнях.
«Расскажем детям историю,
Историю нашего рода,
Хосомгортского рода Неттиных ,
Покажем внукам землю,
Землю, где жили предки,
Деревню Хосомгортского рода,
Где жили когда-то предки»
из стихотворения о Хосум курте, автор З.А. Новьюхова
О судьбах своих предков, о реальных событиях, происходивших в жизни представителей рода, рассказали гостям музея приехавшие на открытие выставки Зоя Абрамовна Новьюхова, Антонина Васильевна Чупрова, Людмила Васильевна Туполева. Авторское сочинение Валентина Николаевича Неттина в исполнении его детей Давида и Данила, стало подарком героям и гостям выставки.
«Мы рады живому отклику со стороны жителей нашего округа, интересующимися своей историей, своими корнями, своими предками, активно поддерживающими сотрудничество с музеем «Торум Маа» – цитата из приветствия Людмилы Александровны Алфёровой, директора музея.
«Это целый пласт истории, включающий не только отдельных людей, но и целого народа, проживающего на этой территории» – так оценила работу по сбору информации для выставки научный сотрудник музея «Торум Маа» Наталья Евгеньевна Краснопеева.
Экспозиция представляет не только фондовые предметы музея, когда то переданные в коллекцию представителями рода. Ее содержание дополнили уникальные предметы из семейных архивов: фотографии из семейных альбомов, наградные документы, бережно сохраняемые потомками предметы, ставшие семейными реликвиями.
Выставка продолжит работу до 31 января 2024 года