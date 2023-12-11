Литературная гостиная декабря в музее "Торум Маа"
180 лет назад были сделаны первые записи героического эпоса манси венгерским учёным Анталом Регули. Оказавшись среди манси в 1843 году, Регули напишет домой, что он настолько очарован мансийской поэзией, что пока не запишет всех стариков, не завершит своё путешествие. Более двух лет в экстремальных и сложных условиях он делает записи, которые стали памятниками мансийского фольклора.
90 лет назад, в 1933 году в московском издательстве «Academia» выходит в свет книга «Янгал-Маа» Михаила Плотникова, созданная по мотивам мансийского эпоса. Ценность открытого Плотниковым мансийского эпоса была настолько высока, что по его культурно-историческому значению поставили в один ряд с «Калевалой» и песнью о «Гайавате».
12 лет посвятил Михаил Плотников сбору и обработке мансийских сказаний и героических песен. Трудно представить, сколько он прошёл и проехал по становьям и зимовьям охотников и рыбаков, сколько долгих вечеров провёл в лесных избушках, слушая сказителей, какую громаду записей он должен был свести в единый сюжет эпического сказания «Янгал-Маа».
Многолетний труд собирателей сокровищ мансийского народного творчества не назовёшь иначе как духовным подвигом. Что ими двигало? Что объединяло этих великих, но скромных в жизни людей разных стран разных эпох? Почему они в очень сложных условиях на протяжении долгих лет не оставляли своё дело? В чем сила и притяжение мансийского эпоса?
Вслед за Регули едут в далёкую Югру известные учёные Б. Мункачи, А. Алквист. К мансийскому эпосу обращается русский поэт Сергей Клычков, создав гениальное произведение «Мадур Ваза Победитель», переложение мансийского поэтического эпоса в прозе «Янгал Маа» делает Маргарита Анисимкова.
Памятнику мансийского эпоса посвящается литературная гостиная «И брошу эту думу в даль».
Будем рады встрече с вами 15 декабря в 15:00
по адресу: ул. Комсомольская, 30
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телефон для справок: +7(3467)35-34-23