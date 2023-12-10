Ханты-Мансийский район отметил столетний юбилей
Хвойный Ханты-Мансийский район волею судеб расположился в центральной части Югры и всего Уральского федерального округа. И сегодня он снова в центре внимания, так как в ноябре этого года отметил столетний юбилей.
Баррели мягкого золота
История района восходит к 1582 году – основанию села Самарово, когда в XVI – начале XVII века государственные власти устроили в Сибири первые ямы для перемены лошадей и поселения ямщиков. Один из них оказался как раз «под Самаровыми горами». Уже в XVIII веке ямщики обосновались около остяцких юрт, образовав русские деревни: Батово, Луго-Филинск, Елизарово, Зенково, Нялина, Реполово, Селиярово, Троица, Тюли, Цингалы, Шапша.
Места тут были – не подарок. Большие расстояния и сложный ландшафт средней тайги и тогда, и до сих пор затрудняют транспортное сообщение на территории. Кроме того, путешественник и дипломат Яков Рейтенфельс после своего возвращения из России в 1676 году писал, что «хлеб или какие-либо плоды здесь почти нигде не растут, кроме разве тех, которые русские с величайшим трудом выращивают на небольших полях».
Виной тому были бесчисленные наводнения, когда поля и дома жителей оказывались посреди речного моря, а вода стояла почти все недолгое лето. Только один из примеров: жители села Селиярово дважды переносили свои дома подальше от разливов грозной Оби, но в 1845 году снова пришлось переезжать уже на то место, где село располагается сегодня.
Забегая вперед, вспомним, что обилие воды в том числе много позже, в середине XX столетия, приведет к рождению печально известного проекта создания на этой территории огромного водохранилища в месте слияния Оби и Иртыша. Если бы это случилось, район попросту бы исчез. А вместе с ним мы могли лишиться много чего.
Например, по словам Рейтенфельса, сюда приезжали добытчики со всего мира для охоты на соболей, здесь находился «единственный во всем мире рынок драгоценных мехов».
Пушнина, или, как говорили еще со времен Ивана Грозного, «мягкое золото», стала одним из трех китов развития территории, особенно вдоль Оби. Добывали разного зверя: белку, горностая, колонка, песца, лисиц, соболей, ондатру, зайцев, выдр, лосей, медведей.
В советский период организовывали зверофермы для выращивания серебристо-черных лисиц, норок.
Второй «кит» района – «живое серебро» – благородная белорыбица: осетр, стерлядь, нельма, муксун, щекур, и многочисленные виды «черной» рыбы: щука, язь, налим, лещ, елец, плотва, карась, окунь.
Во второй половине 1920-х годов Самаровский район давал более 20 % всей рыбодобычи Тобольского Севера. Но опять же разбросанность рыбодобытчиков по большой территории, отдаленность от железной дороги подсказывали появление рыбообрабатывающего производства. Самаровский рыбоконсервный комбинат стал первым промышленным предприятием в округе. Для консервации нужны были овощи – в 1933 году в Остяко-Вогульске организовали молочно-овощные совхозы. Через год недалеко от села Реполово на территории около 10 тысяч гектаров развернулось строительство поселка из 96 семей спецпереселенцев, где создается первое в округе мясо-масло-овощное хозяйство – животноводческий совхоз «Реполовский». Уже в 1939 году он станет дипломантом Всесоюзной сельскохозяйственной выставки в Москве.
Третий «кит», на котором построил район свое будущее, – лесозаготовка. В 1930 году создали первый на Севере Самаровский (впоследствии Остяко-Вогульский) леспромхоз. Для сравнения: на территорию района приходилось 43 % заготовок древесины, а на Березовский район – около 6 %.
Для такого активного развития производств требовались люди. И опорой района стали ссыльные переселенцы. Архивные источники приводят такие цифры: всего в Остяко-Вогульский округ в 1930–1932 годах направили 37 400 спецпереселенцев. Их распределили в районы наиболее интенсивного промышленного и сельскохозяйственного освоения. 11 200 человек пополнили ряды работников рыбной промышленности, 11 400 – в систему интегральной кооперации, остальные – на лесозаготовки и строительство. Во время Великой Отечественной на территорию начали прибывать новые партии депортированных.
Так миграционные процессы и вынужденная депортация сделали Ханты-Мансийский район самым многонациональным: здесь бок о бок жили и трудились русские, ханты, манси, ненцы, зыряне, татары, украинцы, калмыки, немцы, поляки, румыны, финны, евреи, эстонцы, кабардинцы, молдаване и многие другие. В целом около 28 национальностей в сравнении с пятью в 1933 году.
О труде и доблести
Архивные материалы особо выделяют в военные годы примеры трудовой доблести детей и подростков Ханты-Мансийского района. Они стали инициаторами тимуровского движения: пионеры Реполово закрепили за каждой семьей фронтовиков звенья, помогали готовить корм для скота, ухаживать за детьми.
Школьники из Цингалов совершили тридцатикилометровый переход в поселок Филинский, где провели три вечера с рапортами о делах и концертами, выручка от которых также пошла в фонд обороны.
В Больше-Варовском колхозе 16-летний промысловик Семен Артемов в ноябре 1941 года добыл и сдал пушнины за 20 дней на 800 рублей, а после нашел берлогу и с помощью одного из охотников застрелил 4 медведей.
В 1942 году молодежная бригада из деревни Борки выполнила план по вылову рыбы на 160 %, добывая по центнеру в сутки. Летом 1943 года тюлинские ребята выступили с концертом на пристани перед ранеными бойцами, ехавшими домой. А 15-летний Гена Куклин в 1944 году выполнил план по пушнине на 360 % и стал лучшим охотником Реполовского рыбкоопа. И таких примеров множество.
В послевоенный период государству необходима была валюта для закупок зарубежного оборудования и создания современных производств. Сибирская пушнина по-прежнему очень высоко ценилась на внешнем рынке. Район в 1950 году сдал пушнины на 2 435 тысяч рублей в заготовительных ценах.
В 1964 году Самаровский район был переименован в Ханты-Мансийский. Шестидесятые можно назвать временем расцвета района, который стал бесспорным лидером не только в сельском хозяйстве, но и в промышленности округа. Но, в отличие от других, это произошло не благодаря нефтяному буму (в то время никакой нефтедобычи здесь еще не было, на территории располагалась только Правдинская нефтеразведочная экспедиция, организованная для проведения разведочных работ в Салымском нефтяном районе под руководством Фармана Салманова близ д. Горнофилинск).
Арктическая малина
На гербе Ханты-Мансийского района слева на изумрудном фоне изображен серебряный силуэт соболя; справа на синем фоне – серебряный силуэт осетра; внизу слева и справа на лазурном фоне две еловые ветки.
Три опоры для развития территории и благополучия ее трудолюбивых жителей. Но трудные для всей страны 1990-е годы дополнительно принесли району еще и россыпь богатейших нефтяных месторождений. Приобское, Каменное, Приразломное, Южно-Талинское входят в десятку самых крупных осваиваемых месторождений по округу. Запасы одного Приобского месторождения оцениваются в 2 миллиарда тонн нефти. За последние годы предприятиями-недропользователями добыто 215,6 миллиона тонн нефти, включая газовый конденсат – 21,2 миллиарда кубометров газа.
Поэтому на гербе района закономерно появился контур буровой вышки на фоне золотого восходящего солнца.
Приоритеты сегодняшнего дня, по решению жителей и местной власти, – возрождение и развитие новых производств, дерево- и рыбообрабатывающих, сельскохозяйственных. Из таких самая знаменитая, пожалуй, в округе – ягодная плантация в Юртах Чайниковых, где наряду с голубикой и брусникой выращивают редкую «арктическую малину» – княженику. Те же три «кита» для тружеников района, что и раньше.
В одном гимне, посвященном малой родине, есть такие слова: «Давайте по обычаям российским поднимем тост за славный юбилей, за доблестный район Ханты-Мансийский, за честь и славу, за его людей». Лучше и не скажешь.
Кстати
В 2008 году в поселке Луговском был создан памятник природы регионального значения «Луговские мамонты» – древнейшее место пребывания людей, палеолитическая стоянка. Здесь собрали более 4,5 тысяч ископаемых остатков позвоночных (в основном мамонтов), а также несколько экземпляров палеолитических орудий. Самой важной и известной находкой стал грудной позвонок самки мамонта, пробитый каменным наконечником стрелы.