Народные мастера Югры окунули посетителей выставки «Россия» в культуру автономного округа
Народные мастера Югры окунули посетителей выставки «Россия» в культуру округа в Москве на ВДНХ с помощью творчества.
Соприкоснуться с многовековой историей Югры, стать частью богатейшей культуры древних народов Севера – ханты и манси, познакомиться с их традициями, обычаями и творчеством – такую уникальную возможность бесплатно предоставили всем гостям международной выставки-форума «Россия» работники и социальные партнеры компании «Газпром трансгаз Югорск».
Например, художница, живописец, заслуженный деятель культуры Югры, участница всероссийских и международных выставок Ольга Мерцалова провела мастер-класс по живописи.
– Мы рисовали югорский лес: ягель, листочки, шишки, ягоды – бруснику, голубику, морошку, – все, чем богата наша природа. Посетители познакомились с нашей плодородной землей, богатой культурой. Люди смогли пообщаться, приобщиться к творчеству, познакомиться с новыми материалами. Такие занятия дарят свободу, потому что к нам приходят разные люди: кто-то никогда не брал в руки кисточку, а кто-то любит рисовать. Мы всех расковываем, учим и помогаем подобрать цвет, материал, фактуру. В итоге все ушли довольные и с хорошим настроением, а это самое главное и вызывает радость у меня. У людей останется память об этом дне, о Югре, – сказала художница.
У участников творческого мастер-класса получились магниты с изображением флоры Ханты-Мансийского автономного округа. А некоторые за мастер-класс даже успели сделать несколько произведений – диптих и триптих.
Так, москвичка Наталья Трофимова рассказала, что ей настолько понравился результат, что даже жалко вешать магниты ручной работы на холодильник:
– Очень красивые. Даже не ожидала, что так получится. Я всегда хотела попасть на такой мастер-класс. И удивительно, что мне выпала такая уникальная возможность, обычно на творчество времени не найти. Посмотрите, как людям нравится творчество, сколько человек пришло. Я в восторге! Я изобразила на магните северные ягоды в лесу. Поставлю его на видное место. После такого увлекательного занятия захотела приехать на Север!
Следующее занятие провели Елена Федотова и Мария Игишева – хранители центра историко-культурного наследия «Касум ёх» из национального села Казым. Они организовали мастер-класс по работе с берестой в традициях народов ханты и манси. Подобные техники сохранились до наших дней только в Белоярском районе Югры.
– Мы провели мастер-класс по декоративно-прикладному искусству народа ханты по работе с берестой и другими природными материалами, например корнем кедра и черемуховым прутом. Сегодня наши гости учились «нацарапывать» на бересте орнаменты и делали тарелочки, ножны. Участники унесли с собой изделия, – отметила Елена Федотова. – Я считаю, что работа с берестой очень полезна. Любой природный материал – это живая энергия, это успокоение, запах. Посуда и сувениры из природных материалов, особенно в городе, несут особую ауру, наполняют дом атмосферой леса. А если нанести традиционный орнамент, то получится домашний оберег.
Мастерицы рассказали об орнаментах коренных малочисленных народов Севера, о бересте и других видах народного искусства ханты.
– Для нас большая честь выступить на такой площадке. Мы очень рады, что культура нашего немногочисленного народа стала достоянием большой публики, потому что коренные народы хранят глубочайшие знания о природе, взаимосвязи человека со стихиями, и, мне кажется, каждому человеку нужно к этому миру прикоснуться, – подчеркнула Елена Федотова.
Интересный факт
Береста, пожалуй, самый распространенный материал в быту у народа ханты. Они и сегодня искусно выделывают разнообразную посуду из бересты для повседневных нужд, изготовляют покрышки для летних жилищ – тиски, ночные колыбели, в отличие от дневных из дерева. Бересту ханты снимают с дерева три раза в году, в период наиболее интенсивного движения соков: весной по насту, в июле, когда цветет шиповник, и осенью, когда опадает лист.