Отделение СФР по ХМАО – Югре оплатило родителям более 34,5 тысяч дополнительных выходных дней по уходу за детьми с инвалидностью
В этом году региональное Отделение Социального фонда России оплатило югорчанам 34 539 дополнительных выходных дней, чтобы они могли полностью посвятить их своим деткам с инвалидностью. На обеспечение этих целей ОСФР направило свыше 204 миллионов рублей.
Согласно законодательству, родители детей с инвалидностью могут использовать 4 дополнительных выходных дня в месяц для ухода за ребенком. Дополнительные выходные могут быть предоставлены одному из родителей ребенка, либо разделены родителями между собой по своему усмотрению. Оплата каждого дополнительного выходного дня производится в размере среднего заработка.
В качестве выходных они могут выбрать любые удобные для них дни в течение каждого месяца, чтобы уделить время уходу за ребенком. Для получения дополнительных дней отдыха гражданам необходимо обратиться к работодателям, чтобы написать соответствующее заявление.
Напомним, что с сентября этого года родители детей-инвалидов получили право накапливать дополнительные выходные дни для ухода за ребенком. Теперь они могут брать отпуск продолжительностью до 24 дней. Воспользоваться им можно один раз в течение календарного года.
Период отпуска необходимо предварительно согласовать с работодателем и подать соответствующее заявление в отдел кадров. Каждый дополнительный выходной оплачивается в размере среднего заработка родителя.
Ранее неиспользованные в текущем месяце выходные не суммировались и не переносились на следующий месяц.
Информация предоставлена Пресс-службой ОСФР по ХМАО-Югре