В Ханты-Мансийском районе прошла приемка фельдшерско-акушерского пункта
В поселке Цингалы завершено строительство фельдшерско-аккушерского пункта. Работы выполнены с опережением сроков завершения на 12 месяцев. В рамках заседания штаба по объектам капитального строительства в поселении прошла общественная приемка.
«Хотелось бы сказать огромное спасибо за такое теплое светлое помещение. Мы, работники ФАПа, а также наши жители очень рады. Будем работать во благо нашей деревни. Спасибо огромное за данный проект», - Татьяна Малевич, заведующая фельдшерско-акушерским пунктом.
Отметим, в Ханты-Мансийском районе раньше срока уже ввели в эксплуатацию ФАПы в посёлке Кирпичном, деревне Согом, селе Реполово.
Далее участники заседания рассмотрели строительство объектов образования на территории округа. Ещё одна общественная приемка прошла в Кондинском районе. В Половинке завершена реконструкция школы с пристроем для размещения групп детского сада.
Здание долгожданное, потому что раньше воспитанники посещали старое деревянное здание. Детский сад оснащен современным оборудованием, которое соответствует всем стандартам.
Родители, участвовавшие в общественной приемке, высоко оценили современное здание: «Мы заметили, что в нашем новом здании созданывсе условия не только для обычных деток, но исозданы те условия комфортной среды для детей маломобильных».
В деревне Ушья завершается строительство ещё одного объекта образования. Совсем скоро здесь появится школа-детский сад, в которую будут ходить 80 школьников и 40 малышей-дошкольников. Сегодня школьники деревни учатся в п. Мулымья, поэтому новый комплекс необходим.
В настоящее время строители выполняют следующие работы:
• монтаж коммуникаций и оборудования пожарно-охранной сигнализации;
• утепление и облицовка цоколя;
• подключение светильников в коридорах на 2 этаже;
• монтаж электрощитовых, работы по прокладке и расключению электросиловых кабелей в электро-щитовых.
В декабре следующего года будет построена школа с универсальной безбарьерной средой в Когалыме. Площадь объекта составит больше 20 тысяч квадратных метров, рассчитан 900 учащихся. Строители выполняют обратнуюзасыпку фундаментов, бетонирование наружных стен и колонн цокольного этажа, устраиваютщебеночное основание полов подвала и монтируютопалубки для цокольного перекрытия.
До конца 2024 года в Ханты-Мансийске будет построена средняя школа на 1500 учащихся в районе СУ-967. Объект возводят в рамках концессионного соглашения. Оно рассчитано на 13 лет и предусматривает полный цикл: проектирование, строительство и эксплуатация в течение 10 лет. На объекте выполнены инженерно-геодезические, геологические, гидрогеологические и экологические изыскания.
В Нефтеюганске будет реализован проект «Жилая застройка микрорайона 10А 2 этап». Благодаря нему в городе будут восстановлены права 33 дольщиков проблемного дома № 14/1 в 3 микрорайоне города в форме предоставления объектов недвижимости в ином жилом доме.
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