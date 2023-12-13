Доплату за проживание в Югре получают 420 173 пенсионера
420 173 югорчанина получают надбавку к пенсии за проживание на Крайнем Севере либо в приравненных по климатическим условиям районах. Социальный фонд устанавливает повышение к страховой пенсии на основании сведений о месте жительства пенсионера. Фактическое место жительства на северной территории подтверждается заявлением пенсионера, которое он представляет в фонд.
Размер надбавки за проживание на северных территориях зависит от районного коэффициента к заработной плате. Соответствующий показатель устанавливается отдельно для каждой местности, в Югре он составляет коэффициент 1,5 для большей части автономного округа и 1,3 коэффициент для некоторых населенных пунктов Кондинского района.
Если у пенсионера есть право на повышенную пенсию одновременно за проживание на Севере и за выработанный северный стаж, надбавка назначается по одному, более выгодному основанию.
Информация предоставлена Пресс-службой ОСФР по ХМАО-Югре