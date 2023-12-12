Борис Хохряков поздравил жителей Югры с 30-летием принятия Конституции Российской Федерации
Уважаемые жители автономного округа!
От имени депутатов Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
и от меня лично примите поздравления с Днем Конституции
Российской Федерации!
Основной Закон, обновленный три десятилетия назад, был нацелен на достижение главного – устойчивого развития нашей страны как демократического, правового, социального государства и обеспечения равных возможностей для ее граждан.
Этот документ сохранил свои базовые принципы и стал прочным фундаментом, определившим общественно-политическое устройство, главные ценности и вектор развития России.
Задавая тон формированию законодательства, Конституция РФ является мощным объединяющим фактором многонационального народа, служит залогом успешных преобразований во всех сферах жизни, слаженной работы ветвей власти каждого из регионов.
Важнейший приоритет деятельности Думы и Правительства Югры – забота о человеке. Об этом свидетельствуют социально ориентированные законы и программы в области образования, здравоохранения, культуры, спорта, которые действуют в нашем регионе.
Уверен, что жители автономного округа и впредь будут вносить достойный вклад в реализацию норм и ценностей Конституции Российской Федерации, созидать, двигаться к новым успехам и достижениям.
Уважаемые югорчане! В этот день желаю каждому из вас крепкого здоровья, благополучия, оптимизма, счастья. С праздником!
Председатель Думы
Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры
Борис Хохряков